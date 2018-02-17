Hollywood reçetesi: Ünlü isimlerin cilt sırları ve bakım ipuçları

1 Romee Strijd 24 yaşındaki Hollandalı model Romee Strijd her zaman parıldayan hacimli saçlarının sırrını egzotik meyve avokadoya borçlu olduğunu söyledi: “Her gün avokado tüketiyorum. İçindeki iyi yağlar cildimi ve saçlarımı besliyor" diyen Strijd'in bir sırrı daha var. Strijd saçlarının yıpranmaması için hiçbir zaman ıslak bırakmadığını ve hemen kuruttuğunu söylüyor.

2 Jennifer Lawrence Peelingin gücüne inanan ünlü oyuncu haftada iki kez mutlaka cildini ölü hücrelerden arındırıyor. Hafif dokulu bir peeling ürününü bakım rutinine ekleyen güzel yıldızın pürüzsüz ve genç teni bu adımın ne kadar önemli olduğunun kanıtı!

3 Chloe Grace Moretz Chloe Grace Moretz ABD’li oyuncu Chloe Grace Moretz, öneki gün doğal güzellik temalı bir proje için kamera karşısına geçti. Makyajsız haliyle objektiflere poz veren 21 yaşındaki aktris, güzellik sırlarını da verdi. Her gece yatmadan önce yüzüne zeytinyağı ya da bal maskesi uyguladığını söyleyen Moretz, “Filtresiz güzelliği seviyorum ve çoğunlukla makyaj yapmıyorum. Sadelik benim için anahtar kelime” dedi.

4 Makyajını silmeden uyumadığını ifade eden Emily DiDonato, cilt temizleme, bol su içme ve nemlendirici kullanmanın yanı sıra, dudaklarını ve kaşlarını fırçaladığını, antioksidan serumlar sürdüğünü ve dondurucu yüz maskesi uyguladığını söyledi.

5 Sofia Vergara Sofia Vergara Health dergisine verdiği röportajda güzellik sırrının kalendula yağı olduğunu söyledi. Cildinin kozmetik ürünlerine tepki verdiğini ifade eden oyuncu, "Geceleri yüzümü yıkadıktan sonra kalendula yağı sürüyorum. Cildimi yatıştırıyor. Gün içinde ise çalıştığı için yağ kullanamıyorum. Ama her daim güneş kremi uyguluyorum" dedi.

6 Kate Hudson İster hızlıca uyanmak, ister solgun görünümünü canlandırmak için Kate Hudson'ın gizli silahı buzlu su. Yüzünü buzlu suda birkaç saniye bekleten güzel yıldız hem cildini sıkılaştırıyor, hem de gözenek görünümünü anında azaltıyor.

7 Miranda Kerr Miranda Kerr, Forbes dergisine güzellik sırlarını verdi. Kora Organics isimli markasını 2009 yılında hayata geçiren Avustralyalı model "Sağlıklı bir cilt gençliğimden beri benim için önemli bir konu" dedi. Uzun araştırma süreçlerinin ardından ürünlerin anahtar içereğini bulduklarını belirten güzel, "Noni meyvesinde, iyileştirme özelliği bulunduğunu keşfettik. Cildi yumuşatışor, besliyor ve aydınlatıyor" dedi.

8 Grace Elizabeth Victoria's Secret modeli Grace Elizabeth ışıl ışıl görünme sırları hakkında ipuçyarı verdi: Sabahları birkaç damla avokado yağıyla yüzüme ve boynuma masaj yapıyorum. Protein zengini hindistancevizi yağını yüksek koruma faktörü içeren kremle karıştırarak vücuduma sürüyorum Aydınlatıcı uyku maskesini sayesinde yüzümde yorgunluktan eser kalmıyor. Uçaktan inip doğrudan çekime gideceğim işlerde işime yarıyor.

9 Monica Bellucci Monica Bellucci Dünyaca ünlü İtalyan Monica Bellucci, saçları için haftada 1-2 kez şampuan kullandığını açıkladı.

Saçlarının parlaması için diplerine zeytinyağı sürdüğünü belirten 53 yaşındaki oyuncu, kurutma makinesi ise asla kullanmadığını söylüyor.

10 Jennifer Aniston'un gençlik sırrı çözüldü. 49 yaşındaki yıldız, her sabah protein tozuyla hazırladığı smoothie'yi (meyve karışımı) içiyor. Bir internet sitesine konuşan Aniston hiç botoks yaptırmadığını ve her sabah yüzünü su ve sabunla yıkadıktan sonra sadece nemlendirici krem sürdüğünü söyledi.

11 Josephine Skriver Danimarkalı model Josephine Skriver, formunun sırrını açıkladı. İşi gereği her daim fit olmak zorunda olduğundan bahseden Josephine Skriver, şunları söyledi: "Sporu söylememe gerek bile yok. Herkesin düzenli olarak yapması gerektiğini düşünüyorum. Bunun dışında ara ara detoks yaparak vücudumu arındırıyorum. Limon ise vazgeçilmezim. Cilt bakımım ve beslenmemde her şeye dahil ediyorum."

12 Karlie Kloss



İki yıl aranın ardından Victoria’s Secret podyumlarına dönen ünlü model Karlie Kloss, sabahları uyguladığı güzellik rutinini YouTube kanalında anlattı. Dört aşamada cildini temizlediğini belirten 25 yaşındaki model, ilk olarak 20 saniye boyunca yüzünü buzlu suyla yıkağını vurguladı. Ardından temizleyici maskeyle cildini arındıran Kloss, daha sonra nemlendirici krem uyguladığı ifade etti. 1.88'lik uzun boyuyla dikkat çeken ünlü model son olarak yüzüne soğuk masaj yaparak makyaja hazır hale getirdiğini dile getirdi.

13 Nicole Kidman



Dünyaca ünlü oyuncu Nicole Kidman ilerleyen yaşına rağmen genç görüntüsünün sırrını verdi.



Cildine çok fazla bakım yaptırmadığını söyleyen 50 yaşındaki aktris, geceleri retinol içeren kremler kullandığını belirtti. Gün içinde güneş koruyucu ve çinko içerikli kremler uygulayan Kidman, “Eğer günüm dışarıda geçecekse görünmez çinko kullanıyorum” dedi.

14 Kate Moss Kate Moss, Stela dergisine güzellik sırrını verdi. Kullandığı en etkili ve en basit yöntemi anlatan 43 yaşındaki model, “Bir kabın içini, buz, soğuk su ve doğranmış salatalıkla doldurun ve yüzünüzü tutabildiğiniz kadar içinde tutun” dedi. Böylece şişkinliğin azalacağını ve cildin gerileceğini belirten Moss, ağır makyaj yapmaktan kaçınmak gerektiğini de sözlerine ekledi.

15 Rosie Huntington Whiteley Günde mutlaka iki kere cildini temizleyen güzel model, akşamları makyajını temizlemek için daha yoğun ürünler tercih ederken sabahları hafif, cildi nemlendirecek ve yormayacak ürünlerle bakım rutinini tamamlıyor.

16 Taylor Hill Sık sık paylaştığı makyajsız fotoğraflarıyla cildine bizi hayran bırakan ünlü model, duş rutinine cilt temizliğini de eklemiş. Gözeneklerin duşta daha çok açıldığını söyleyen Taylor bu yöntemle cildini derinlemesine arındırıyor.

17 İngiliz moda tasarımcısı Victoria Beckham, 8 bin TL harcayarak kanı ve hücrelerinden yaptırdığı kremi takipçilerine tanıttı. Instagram hesabından ürünün fotoğrafını paylaşan 44 yaşındaki Beckham "Dr. Barbara bu kremi benim kanım ve hücrelerimden yaptı. Bu krem inanılmaz derecede sivilcelere ve yaşlanmaya etkili" ifadelerini kullandı.

18 Chrissy Teigen Kendi adıyla çıkan bir highlighter paleti için Becca ile iş birliği yapan Chrissy Teigen tam bir maske bağımlısı. Uçuşlarda bile bakım rutininden ödün vermeyen güzel model, gergin ve ışıltılı cildi için takip ettiği sıkı bakım rutinine mutlaka yaprak maskeleri de ekliyor.

19 Gwyneth Paltrow Daha derinlemesine temizlenmiş ve aydınlık bir cilt mi istiyorsunuz? O zaman siz de Gwyneth Paltrow gibi rutininize ekstra bir ürün ekleyin. Ünlü oyuncu makyajını temizlerken Clarisonic kullanıyor. Seyahatlerinde bile yanından ayırmadığı bu ürünle güzel yıldızın cildi her zaman sağlıklı ve bakımlı.