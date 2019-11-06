Hollywood stilistlerinden Jane Fonda’nın ‘kırmızı eylem paltosu’ yorumu

Jessica Biel, Margot Robbie ve Selena Gomez’in stilisti Bo Yong Kim, “Kırmızılı bir kadın çok net bir mesaj verir: Korkumuz olmadığını; anlaşılmak, duyulmak ve takdir edilmek için güçlü bir istek duyduğumuzu gösteriyoruz. Jane Fonda’nın paltosu ve gülümsemesi dünyada tüm kadınlara bir çağrı niteliği taşıyor. Fonda, seçimini ve inandığı şey için harekete geçtiğini duyuruyor” dedi.