Hollywood stilistlerinden Jane Fonda’nın ‘kırmızı eylem paltosu’ yorumu

ntv.com.tr 06.11.2019 - 12:53
Hollywood’un ünlü oyuncusu Jane Fonda, her cuma Washington’da düzenlenen Fire Drill Fridays (Yangın Tabikatı Cumaları) adlı iklim protestolarına katılmasıyla gündemde. Her eylem sonunda gözaltına alınan 81 yaşındaki oyuncunun ‘eylem kıyafeti’ olarak tercih ettiği kırmızı paltosu da bir sembole dönüştü.
ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Nancy Pelosi, ABD Başkanı Donald Trump'la Beyaz Saray'ın bahçesinde yürürken kırmızı bir Max Mara ceket (ve koyu güneş gözlükleri) giydiğinde hem trendlere hem de internet paylaşımlarına ilham vermişti. Palto için müşteri talebi o kadar yükseldi ki Max Mara, Pelosi’nin kendilerine ait kıyafet seçiminden dolayı "onurlandırıldığını" açıkladı.
Jane Fonda da kırmızı paltosuyla benzer bir etki yarattı. Hatta 31 Ekim’de kutlanan Cadılar Bayramı’nda tıpkı Fonda gibi kırmızı palto, güneş gözlüğü kombinini tercih edenler oldu.
Neden hep aynı paltoyu giydiği sorulduğunda, “Bana karışmayın. Alacağım son şey bir palto olur” diyen Fonda’nın kırmızı paltosunu Hollywood ünlülerinin stilisleri The Hollywood Reporter’a değerlendirdi.
Catherine O'Hara’nın stilisti olarak bilinen Andrew Gelwicks, “Jane Fonda o paltoyla sadece güzel görünmekle kalmıyor, hem dikkat çekiyor hem de geri kalan kısmın basit görünmesini sağlıyor” dedi.
Caleb McLaughlin’in stilisti Darryl Glover da “Kırmızı bir palto, ‘Olduğum kişiyim ve ne istersem onu istiyorum’ diyor” ifadesini kullandı.
Paltonun renginin güçlü bir politik mesaj içerdiğini söyleyen stilist Rhonda Spies, “Kırmızı güçlüdür. Eylemin, inancın ve cesaretin rengidir. Bunlar da Jane’i anlatan şeyler” dedi.
Camila Morrone, Patricia Clarkson ve Isla Fisher’ın stilisti Micah Schifman da kırmızının gücüne vurgu yaparak, “Kırmızı bir fiil veya bir eylem anlamını içerir” ifadesini kullandı.
Charlize Theron, Gwyneth Paltrow, Elizabeth Banks gibi isimlerin stilisti Rene Macdonald, kırmızının trafikte “dur” işareti olduğunu ve dolayısıyla vurgulu, güçlü ve gözden kaçırması zor bir renk olduğunu söyledi.
Jessica Biel, Margot Robbie ve Selena Gomez’in stilisti Bo Yong Kim, “Kırmızılı bir kadın çok net bir mesaj verir: Korkumuz olmadığını; anlaşılmak, duyulmak ve takdir edilmek için güçlü bir istek duyduğumuzu gösteriyoruz. Jane Fonda’nın paltosu ve gülümsemesi dünyada tüm kadınlara bir çağrı niteliği taşıyor. Fonda, seçimini ve inandığı şey için harekete geçtiğini duyuruyor” dedi.
Jane Fonda, NPR Radyosu’na yaptığı açıklamada çevre duyarlılığına sahip bir moda anlayışına sahip olduğunu vurgulayarak, “Satın alacağım son şey bir palto olur. Bunu aldım çünkü kırmızı bir paltoya ihtiyacım vardı. Daha fazla bir şey satın almayacağım” demişti.
En son dördüncü kez gözaltına alındığında diğerlerinden farklı olarak bir gece nezarethanede tutulan Fonda, “Çok üşüyen bir kadın vardı ve paltomla onu örttüm. Ama geri almak zorundaydım, o palto benim döşeğimdi” şeklinde konuşmuştu.