Hollywood yıldızı James Franco için yeni taciz suçlama



Oyunculuk okulunda öğrencilere cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla açılan davası uzlaşmayla sonuçlanan Hollywood yıldızı James Franco için ABD'li oyuncu Charlyne Yi yeni bir suçlamada bulundu. Yi, Franco'nun 17 yaşındaki bir kızla iletişime geçip bir otelde buluştuğunu öne sürdü.

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12.04.2021 - 14:39

Charlyne Yi, cinsel saldırılar konusunda farkındalık yaratma için özel bir anlamı olduğunu hatırlatarak





Oyuncu, cinsel saldırılar konusunda farkındalık yaratma için özel bir anlamı olduğunu hatırlatarak James Franco ile yaşadığı bir olayı açıkladı.

Yi, Franco ile ilgili çıkan cinsel taciz iddialarından sonra The Disaster Artist filminden çıkmak istediğini ama bunun karşılığında kendisine daha büyük rollerle rüşvet teklif edildiğini iddia etti.







Ağladığını ve istediğinin bu olmadığını, kendini güvende hissetmediğini söyleyen Yi, bu talebi karşısında Franco'nun artık değiştiğini söylediklerini aktardı.







Yi, Franco'nun 17 yaşındaki bir kızla iletişime geçip bir otelde buluştuğunu öne sürerek yeni bir suçlamada bulundu.

“Medya ve yargı yetkisi güçlü ve zengin avcıları güçlendirdiğinde kadınlar kendilerini ifade etme konusunda güvende hissetmiyorlar" diyen Yi, Fanco hakkında kamuya açık bir şekilde paylaşımda bulunmayan birçok kadın var" ifadelerini kullandı.







NE OLMUŞTU?



Franco, oyunculuk okulundaki dört öğrenci tarafından cinsel istismarla suçlanmış ve bu olay üzerine okulu kapatılmıştı. Ardından davalık olan taraflar, geçtiğimiz aylarda uzlaşmıştı.

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