Hollywood yıldızı Lori Loughlin 40 yıl hapis cezası alabilir
ntv.com.tr
Kızının seçkin okula kabul edilmesi için rüşvet vermekle suçlanan Full House dizisi oyuncusu Lori Loughlin, “dolandırıcılık ve kara para aklama” suçlaması nedeniyle 40 yıl hapis cezasıyla karşı karşıya kalabilir.
-
1
Full House dizisi oyuncusu Lori Loughlin, çocuğunun seçkin okula alınması için rüşvet verme skandalında Desperade Housewives (Umutsuz Ev Kadınları) dizisi yıldızı Felicity Huffman’dan daha zor durumda.
-
2
Loughlin ile moda tasarımcısı olan eşi Mossimo Giannulli, çocuklarını prestijli okullara aldırmak için rüşvet verme suçlamasıyla karşı karşıya kalmıştı. Şimdi haklarında ikinci bir iddianame hazırlandı.
-
3
Loughlin ile birlikte 16 zengin aile, “kara para aklama” suçlamalarıyla da karşı karşıya.
-
4Massachusetts Avukatlık Ofisi’nden yapılan açıklamaya göre, “dolandırıcılık ve kara para aklama” suçlamaları için maksimum 20’şer yıl hapis istenebiliyor. Dolayısıyla Hollywood yıldızı toplam 40 yıl hapis cezası istemiyle karşı karşıya kalabilir.
-
5
Loughlin ve eşi, kızlarını Güney Kaliforniya Üniversitesi'ne kabul ettirebilmek için 500 bin dolar rüşvet verdiği iddia edilmişti.
-
6
Boston eyaletindeki federal savcılar, geçen ay, 2011-2019 döneminde çocuklarının Yale, Georgetown, Stanford ve Güney California Üniversitesi gibi okullara kabul edilmesi için bir danışmanlık firmasına toplam 25 milyon dolar ödeme yaptıkları gerekçesiyle aralarında Hollywood yıldızları ve iş insanlarının da bulunduğu 50 kişiye dava açmıştı.
-
7
Kızı için 15 bin dolar rüşvet vermekle suçlanan Felicity Huffman tutuklanmış, 250 bin dolar kefaletle serbest bırakılmıştı.
Felicity Huffman, skandal sonrası ilk kez sessizliğini bozarak, “Büyük bir pişmanlık duyuyorum ve yaptığımdan utanıyorum” demişti.