Hollywood yıldızlarına yeni rakip: Robot model Miquela kast ajansıyla sözleşme imzaladı
CGI (bilgisayar üretimi imgeleme) teknolojisi kullanılarak yaratılan dijital model Lil Miquela birçok Hollywood yıldızıyla da çalışan kast ajansı CAA (Creative Artists Agency) ile sözleşme imzaladı.
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27.05.2020 - 10:23
Instagram hesabında 2 milyonu aşkın takipçisi robot model Lil Miquela, gerçek bir kast ajansıyla anlaştı.
CAA şirketi, Miquela ile televizyon, sinema ve reklam da dahil birçok alanda birlikte çalışacağını duyurdu.
Yaratıcısı Brud, 2016 yılında piyasaya sürdüğü Miquela'yı Z neslinin moda öncüsü olarak tanımlıyor.
Miquela'nın halihazırda birçok markayla da anlaşmaları bulunuyor. Şirket, 19 yaşındaki Miquela ile ortaklığının, dijital karakterin sinema ve gösteri dünyasında yer alma olasılığını artıracağına inanıyor.
İşte robot modelin Instagram hesabından öne çıkan bazı kareler...
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