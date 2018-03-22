Hollywood yıldızlarından Sudan paylaşımları

Dünyanın son erkek kuzey beyaz gergedanı Sudan’ın hayatını kaybetmesinin ardından, Hollywood’un ünlü isimleri, sosyal medya hesaplarından duygusal notlar yayınladı.
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Kenya’nın Ol Pejeta Koruma Bölgesi’nde hafta başında yaşlılık kaynaklı hastalıklar nedeniyle yaşamını yitiren dünyanın son erkek kuzey beyaz gergedanı Sudan’ı ünlü isimler unutmadı.
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Sağlık durumunun kötüleşmesi nedeniyle ötanazi uygulanan 45 yaşındaki hayvanın acı haberini alan yıldızlar, sosyal medya hesaplarından dikkat çekici notlar paylaştı.
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Küresel ısınma ve vahşi hayvanların korunmasına yönelik çalışmalarıyla öne çıkan isimlerden Leonardo DiCaprio, Doutzen Kroes ve Ellen DeGeneres, Instagram’dan şunları yazdı:
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DiCaprio: Umarım Sudan’ın mirası bizi bu muhteşem ve kırılgan gezegeni korumamız için uyandırır. Lütfen bu inanılmaz canlıları nasıl koruyabileceğimizle ilgili daha çok bilgi sahibi olun.
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Kroes: Bunun olmasına nasıl izin verebiliriz? Sudan’ın ölümünü duymak beni yasa boğdu. Onun hayatının bitmesi, bana nesli tükenme tehlikesinde olan canlıları neden korumamız gerektiğini hatırlattı.
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DeGeneres: Hep birlikte soyu tükenme tehlikesi altında olan türleri korumamız gerekiyor. Bir sonrakilerin goriller olmasına izin vermeyin.
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