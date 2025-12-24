Hollywood yıldızlarından sürpriz. Yıllar sonra ikonik rollerine dönüyorlar
24.12.2025 12:20
NTV - Haber Merkezi
Ünlü oyuncu Chris Evans'ın seneler sonra Marvel evrenine geri dönüşü büyük bir heyecan yarattı. Bu da akıllara ikonik rollerine dönen Hollywood yıldızlarını getirdi.
Son dönemde Hollywood’un yıldız oyuncuları, yıllar sonra hafızalara kazınan ikonik rollerine yeniden hayat vereceği projelerle hayranlarıyla buluşmaya hazırlanıyor.
CHRIS EVANS
Marvel'ın yeni filmi "Avengers: Doomsday" için heyecanlı bekleyiş sürüyor. İlk resmi tanıtımı yayınlanan "Avengers: Doomsday" filminde Chris Evans’ın “Steve Rogers” olarak Marvel Sinematik Evreni’ne geri dönmesi dikkat çekti.
2019'dan beri Kaptan Amerika'yı canlandırmayan Chris Evans'ın ikonik rolüne dönmesi büyük bir heyecan yarattı. "Avengers: Doomsday" 18 Aralık 2026'da izleyiciyle buluşacak.
SARAH MICHELLE GELLAR
1990'ların sonu 2000'lerin başına damga vuran "Buffy the Vampire Slayer" dizisinin yıldızı Sarah Michelle Gellar, 22 yıl sonra ikonik rolüne geri döndü.
Hollywood yıldızı, Chloe Zhao’nun yönettiği yeniden çevrim dizide Buffy olarak boy gösterecek ve genç bir vampir avcısına rehberlik edecek.
CILLIAN MURPHY
Oscar ödüllü aktör Cillian Murhpy de kendisine şöhreti getiren Peaky Blinders'daki "Thomas Shelby" rolüne geri döndü.
"Peaky Blinders: The Immortal Man" adını taşıyan filmde ikonik rolünü bir kez daha canlandıran ünlü isme Rebecca Ferguson, Barry Keoghan, Tim Roth ve Stephen Graham gibi isimler eşlik etti.
6 Mart 2026'da sinemalarda gösterime girecek olan filmin 20 Mart'ta dijital bir platformda olacağı duyuruldu.
II. Dünya Savaşı sırasında geçen filmde; Birmingham'a geri dönen Thomas Shelby, hem ailesinin hem de ülkesinin risk altında olduğu bu dönemde geçmişi ve mirasıyla yüzleşmek zorunda kalıyor.
MERLY STREEP-ANNE HATHAWAY
2006’da izleyici ile buluşan ve yıllar içinde kült filmler arasına giren “Şeytan Marka Giyer”, 19 yıl sonra devam filmiyle izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor.
Filmde dünyanın en ünlü moda dergisinin sert yayın yönetmeni “Miranda Priestly” karakterine hayat veren Meryl Streep, seneler sonra ikonik rolüne geri döndü. İlk filmde “Andy Sachs” rolünü canlandıran Anne Hathaway de devam projesinde rol alacak.
Basılı medyanın gerilemeye başladığı bir dönemde kariyerini sürdürmeye çalışan Miranda Priestly'nin hikayesini anlatacak olan "Şeytan Marka Giyer 2", 1 Mayıs 2026'da vizyona girecek.
JENNIFER LAWRENCE-JOSH HUTCHERSON
Aynı adlı kitap serisinden uyarlanan “Açlık Oyunları” filmleri yeni bir hikaye ile geri dönüyor. "The Hunger Games: Sunrise on the Reaping" adlı yeni film, 50'nci Açlık Oyunları'nın yaşandığı döneme odaklanıyor.
20 Kasım 2026'da vizyona girecek olan filme; Francis Lawrence'in yönettiği ve Josh Hutcherson da ikonik rolleriyle geri döndü.
Merakla beklenen filmde; Jennifer Lawrence ikonik karakteri “Katniss Everdeen” olarak, Josh Hutcherson ise "Peeta Mellark" rolüyle beyaz perdede olacak. Lawrence ve Hutcherson'ın filmde nasıl yer alacakları ise henüz gizli tutuluyor.
ROBERT DOWNEY JR.
Öte yandan uzun yıllar Marvel Sinematik Evreni'nde "Iron Man" karakterini canlandıran ve bu rolle şöhreti yakalayan Robert Downey Jr. da Marvel evrenine geri döndü.
Ancak Hollywood yıldızı bu kez ikonik karakterini değil, "Avengers: Doomsday" filminde “Doctor Doom” rolünü oynayacak. Downey'nin kötü adam “Victor von Doom” olarak geri dönüşü hayranları için sürpriz oldu.