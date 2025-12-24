Hollywood yıldızlarından sürpriz. Yıllar sonra ikonik rollerine dönüyorlar

Oscar ödüllü aktör Cillian Murhpy de kendisine şöhreti getiren Peaky Blinders'daki "Thomas Shelby" rolüne geri döndü.

"Peaky Blinders: The Immortal Man" adını taşıyan filmde ikonik rolünü bir kez daha canlandıran ünlü isme Rebecca Ferguson, Barry Keoghan, Tim Roth ve Stephen Graham gibi isimler eşlik etti.

6 Mart 2026'da sinemalarda gösterime girecek olan filmin 20 Mart'ta dijital bir platformda olacağı duyuruldu.

II. Dünya Savaşı sırasında geçen filmde; Birmingham'a geri dönen Thomas Shelby, hem ailesinin hem de ülkesinin risk altında olduğu bu dönemde geçmişi ve mirasıyla yüzleşmek zorunda kalıyor.