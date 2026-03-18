Hollywood'da arşiv modası. İkonik elbiseler seneler sonra kırmızı halıda
18.03.2026 15:16
NTV - Haber Merkezi
Hollywood yıldızları, artık sadece tasarımcıların yeni kıyafetlerini değil, moda tarihinin arşiv parçalarını da giymeyi tercih ediyor. Birçok arşiv parça da 2026'ya damga vurdu.
Birkaç yıldır Hollywood yıldızları arasında arşiv modası yükselişe geçti. Birçok ünlü isim katıldıkları ödül törenleri ya da etkinliklerde ünlü modacıların ya da markaların arşiv parçalarını giymeyi tercih ediyor. İşte son dönemde arşiv modası akımına uygun seçimleriyle adlarından söz ettiren ünlü isimler…
ZENDAYA
Birkaç haftadır sevgilisi Tom Holland ile evlendiği iddialarıyla gündemden düşmeyen Zendaya, stiliyle de adından söz ettirdi. Son olarak Robert Pattinson ile başrolleri paylaştığı "The Drama" adlı filmde rol alan Zendaya, filmin Los Angeles prömiyerinde tercih ettiği elbiseyle gündem oldu.
Ünlü oyuncu, 2015 yılında Oscar Ödülleri'nde giydiği Vivienne Westwood imzalı beyaz elbiseyi seneler sonra arşivden çıkardı ve yeniden giydi. Omuzları açıkta bırakan bir yakası olan ve drape detaylarıyla dikkat çeken beyaz elbiseyi 11 yıl sonra tekrar tercih etti.
Zendaya, kırmızı halıda verdiği röportajda da stilisti Law Roach ile bu film için ne giyeceğini düşünürken yaşadıklarını "Aklıma ‘eskiden bir şey, yeni bir şey, ödünç bir şey' fikri geldi. Ben de bunu yeniden giymek istedim" diye anlattı.
Ünlü oyuncu, geçtiğimiz hafta katıldığı bir etkinlikte de Cache çiçekli bir elbise giydi. Bu vintage parça 2008'de Sex and the City filminin açılış sahnesinde Sarah Jessica Parker tarafından giyilmişti.
MARGOT ROBBIE
Hollywood yıldızlarından Margot Robbie de oyunculuğu kadar güzelliği ve stiliyle gündeme geliyor. Son olarak "Uğultulu Tepeler"de Jacob Elordi ile başrol oynayan ünlü isim, filmin Londra'daki tanıtım turunda John Galliano’nun 1992 koleksiyonundan bir tasarım giydi.
Öte yandan ünlü oyuncu, filmin tanıtım turu bittikten sonra imaj değiştirdi. Saçlarını kısaltan 35 yaşındaki Robbie'nin yeni hali çok beğenildi.
JENNIFER LOPEZ
Müzik kariyerinin yanı sıra oyunculuğuyla da gündem olan Jennifer Lopez de bu yıl 83'üncüsü düzenlenen Altın Küre Ödül Töreni'ne katılmış ve şeffaf, nude tonlarında bir elbise giymeyi tercih etti.
56 yaşındaki Lopez, Jean-Louis Scherrer Haute Couture'ün 2003 arşivinden bir parça seçerek stiliyle gündem oldu. Bazı modacılar Jennifer Lopez'ın seçimini abartılı ve fazla bulurken, bazıları da fiziğine en uygun seçimi yaptıklarını ifade etti.
SYDNEY SWEENEY
"Euphoria" dizisiyle adını geniş kitlelere duyuran ve son dönemin yükselen yıldızları arasından yer alan Sydney Sweeney, geçtiğimiz kasım ayında GQ Man of the Year gecesine katıldı. 28 yaşındaki Sweeney, Gianni Versace'nin 1995 koleksiyonunda yer alan siyah kadife elbisesiyle dikkat çekti.
Daha önce de arşiv bir parça giyen ünlü oyuncu, 2024 Oscar Ödülleri'nde de 2004 Oscar Töreni'nde Angelina Jolie’nin giydiği beyaz saten Marc Bouwer elbiseyi giyerek adından söz etttirmişti.