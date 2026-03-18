Hollywood'da arşiv modası. İkonik elbiseler seneler sonra kırmızı halıda

Birkaç haftadır sevgilisi Tom Holland ile evlendiği iddialarıyla gündemden düşmeyen Zendaya, stiliyle de adından söz ettirdi. Son olarak Robert Pattinson ile başrolleri paylaştığı "The Drama" adlı filmde rol alan Zendaya, filmin Los Angeles prömiyerinde tercih ettiği elbiseyle gündem oldu.

Ünlü oyuncu, 2015 yılında Oscar Ödülleri'nde giydiği Vivienne Westwood imzalı beyaz elbiseyi seneler sonra arşivden çıkardı ve yeniden giydi. Omuzları açıkta bırakan bir yakası olan ve drape detaylarıyla dikkat çeken beyaz elbiseyi 11 yıl sonra tekrar tercih etti.

Zendaya , kırmızı halıda verdiği röportajda da stilisti Law Roach ile bu film için ne giyeceğini düşünürken yaşadıklarını "Aklıma ‘eskiden bir şey, yeni bir şey, ödünç bir şey' fikri geldi. Ben de bunu yeniden giymek istedim" diye anlattı.

Ünlü oyuncu, geçtiğimiz hafta katıldığı bir etkinlikte de Cache çiçekli bir elbise giydi. Bu vintage parça 2008'de Sex and the City filminin açılış sahnesinde Sarah Jessica Parker tarafından giyilmişti.