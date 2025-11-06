Hollywood'da yeni trend: Ünlüler arasında kısa saç rüzgarı

06.11.2025 10:23

Hollywood'da son dönemde kısa saç trendi yükselişe geçti. Ünlü isimler de yaptıkları radikal değişikliklerle moda dünyasına ayak uydurdu.

2025'in son aylarında kısa saç trendi yükselmeye devam ediyor. İşte son dönemde saçlarını kısacık kestiren ünlü isimler...

Son dönemin yükselen yıldızlarından Sydney Sweeney, beline kadar uzanan saçlarıyla vedalaştı ve çene hizasında bob bir kesim yaptırdı.

 

Saçlarındaki radikal bir değişiklik yapan ünlü oyuncu, yeni filmi Christy’nin Los Angeles galasında ortaya çıktı.

Oyuncu Zoe Kravitz de saçlarında yaptığı değişiklikle trendi yakaladı. R&B yıldızı Lenny Kravitz'in oyuncu kızı, klasik bob kesim saçlarıyla 2025 Academy Museum Gala kırmızı halısında boy gösterdi.

Hollywood'un ödüllü yıldızlarından Emma Stone da Bugonia filmi için kestirdiği saçları uzarken değişiklik yaptı ve bob bir kesim tercih etti. Ünlü oyuncu, yeni saçlarını Paris Moda Haftası'nda gözler önüne serdi.

Kim Kardashian da yıllardır uzun olarak kullandığı saçlarında değişiklik yaptı. Ünlü isim, pixie kesim saçlarıyla ilk kez Paris Moda Haftası'nda görüntülendi.

Ünlü oyuncu ve model Pamela Anderson, senelerdir kendisiyle anılan sarı saçlarına birkaç ay önce veda etti. 58 yaşındaki yıldız, saçlarını kestirdi ve kızıl tonlarına boyattı.