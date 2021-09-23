Hollywood'dan dışlanan Johnny Depp'ten iptal kültürüne karşı isyan çağrısı

HOLLYWOOD'U ELEŞTİRDİ

"Ne kadar uzun sürerse sürsün, bu iptal kültürü, esasen kirli hava anlamına gelen şeylere dayanan bu anlık yargılama acelesi, tarihte bir olay olarak görülebilir" değerlendirmesinde bulunan Depp, kendisini silmiş gibi davranan Hollywood'u şu anki durumunun kesinlikle eskisi gibi olmadığını söyleyerek eleştirip şöyle devam etti:

“Daha ne kadar Stüdyo gibilerinin formülüne ihtiyacımız var? Seyirci olarak daha ne kadar küçümsemeye ihtiyacımız var? Hollywood'un seyirciyi gülünç bir şekilde hafife aldığını düşünüyorum."

San Sebastian Film Festivali'ni 'kendisi hakkında gerçekte var olmadığı halde çok uzun zamandır öne sürülen fikirlere itibar etmeyerek kendisine destek verdiği' için övmeyi de ihmal etmedi.