Hollywood’un görünmeyen yüzü: Takıntılarıyla bilinen ünlü isimler
06.11.2025 12:19
Haber Merkezi
Winona Ryder’dan Leonardo DiCaprio’ya, David Beckham’dan Jessica Alba’ya kadar birçok ünlü isim, takıntıları ve psikolojik rahatsızlıklarıyla biliniyor.
Hollywood’un ünlü isimleri, kleptomani, obsesif kompulsif bozukluk ve dikkat eksikliği gibi rahatsızlıklarla mücadele ediyor. İşte tuhaflıklarıyla bilinen yıldızlar…
WINONA RYDER
Hollywood yıldızlarından Winona Ryder, çalma hastalığı olarak tanımlanan kleptomoni nedeniyle bir butikten 5 bin 500 dolarlık eşya çalmaktan suçlu bulundu.
O dönem birçok kez terapi gören ve hastanede tedavi altına alınan oyuncu, uzun bir aranın ardından Stranger Things dizisiyle oyunculuğa geri döndü.
DAVID BECKHAM
Geçtiğimiz günlerde sir ünvanını alan dünyanın en ünlü eskifutbolcularından biri olan David Beckham'ın simetri hastalığı var.
İngiliz yıldız, her şeyi mükemmel hale getirmek için otel odalarını yeniden düzenlediğini ve meşrubat kutularını dizme bağımlılığından bahsetmiş, karısı Victoria Beckham'ın bu durumla zorlukla mücadele ettiğini söylemişti.
JUSTIN TIMBERLAKE
"Sexy Back", "Cry Me a River", "Mirrors" ve "Can't Stop the Feeling" gibi şarkılarla tanınan Grammy ve Emmy ödüllü şarkıcı Justin Timberlake de hiperaktivite bozukluğu teşhisi olduğunu açıklamıştı.
LEONARDO DICAPRIO
Hollywood'un efsane ismi Leonardo DiCaprio, obsesif kompulsif bozukluk ile mücadele ediyor.
Takıntısının belirli bir şeye basmamak olduğunu açıklayan ünlü isim, semptomların The Aviator'ı çekerken yeniden ortaya çıktığını bu sebeple zaman zaman sete geç kaldığını açıklamıştı.
JESSICA ALBA
Mikroplardan korktuğu için hijyen spreyini çantasından eksik etmeyen isim ise Jessica Alba... Çocukluğunda ağır böbrek ve zatürre hastalığı geçiren Alba, Kendini bu şekilde koruduğunu düşünüyor.
ADAM LEVINE
Maroon 5 grubunun solisti Adam Levine çocukluğunda dikkat bozukluğu teşhisi almış ve bu durumu kontrol altına almayı başaran ünlülerden.
TOM HOLLAND
Ünlü oyuncu Tom Holland, bir röportajında "Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğum var. Aynı zamanda disleksi hastasıyım" demişti.