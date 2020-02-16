Hollywood'un yükselen yıldızı Elizabeth Olsen

İkiz kardeşler Mary-Kate ve Ashley Olsen'in kardeşi Elizabeth Olsen, 2007'de tiyatro oyuncusu olarak başladığı sanat yaşamında Paranoya filmiyle dikkatleri üzerine çekti. Kısa süreli kariyerinde hatırı sayılır filmlere imza atan Amerikalı oyuncu, Marvel Sinematik evreninde Stan Lee ve Jack Kirby tarafından ortaya çıkarılan Scarlet Witch (mutant) karakteriyle dünya çapında üne kavuştu. Avengers serisinde oynadığı filmlerle Hollywood'un parlayan yıldızları arasında gösterilen Olsen, bu yıl seyirciyle buluşacak WandaVision dizisi ve 2021'de vizyona girecek Doktor Strange Deliliğin Çoklu Evreninde rol almak için iki önemli anlaşmaya imza attı. Bugün itibariyle (16 Şubat 2020) 31. doğum gününü kutlayan yükselen yıldız Elizabeth Olsen'in yıllar içindeki değişimini derledik...

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Elizabeth Olsen / 2009

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Elizabeth Olsen / Silent House (2011)
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John Hawkes ve Elizabeth Olsen / Martha Marcy May Marlene (2011)
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Actress Elizabeth Olsen / 2011
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Jane Fonda, Catherine Keener ve Elizabeth Olsen / Peace, Love & Misunderstanding (2011)
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Jane Fonda, Catherine Keener ve  Elizabeth Olsen Peace, Love & Misunderstanding (2011)
Elizabeth Olsen / 2012
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Elizabeth Olsen / Liberal Arts (2012)
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Elizabeth Olsen ve Jack Huston / Kill Your Darlings (2013)
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Elizabeth Olsen / Very Good Girls (2013)
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Elizabeth Olsen / In Secret (2013)
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Josh Brolin ve Elizabeth Olsen / Oldboy (2013)
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Elizabeth Olsen / 2014
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Elizabeth Olsen / Godzilla (2014)
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Elizabeth Olsen / Avengers: Age of Ultron (2015)
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Elizabeth Olsen ve Tom Hiddleston / I Saw the Light (2015)
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Elizabeth Olsen / Captain America: Civil War (2016)
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Elizabeth Olsen, Rachel Bilson ve Maria Blasucci / Drunk History (2013)
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Elizabeth Olsen ve Aubrey Plaza / Ingrid Goes West (2017)
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Hugh Dillon ve Elizabeth Olsen / Wind River (2017)
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Ed Harris, Elizabeth Olsen ve Jason Sudeikis / Kodachrome (2017)
Elizabeth Olsen / Cannes Film Festivali (2017)
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Paul Bettany ve Elizabeth Olsen / Avengers: Infinity War (2018)
Elizabeth Olsen (2018)
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Taika Waititi, Elizabeth Olsen ve Tessa Thompson / Avengers: Endgame (2019)
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Elizabeth Olsen in Sorry for Your Loss (2018)
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Elizabeth Olsen / 2019 

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