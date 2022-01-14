YAPAY ZEKA İLE SOHBET EDİYORDU

Sputnik'in haberine göre, Tokyo merkezli Mainichi Shimbun gazetesinin bir muhabiri, geçtiğimiz aralık ayında 38 yaşındaki Kondo'yu ziyaret etti. Kondo, misafirini insan boyutundaki versiyonundaki eşi Miku ile karşıladı. Mavi saçlara sahip Miku ile düğünleri için 2 milyon yen (ortalama 17 bin 300 dolar) harcayan Kondo, sevgisini karakterin somut bir formuna vermek istediğini söylemişti.

Hatsune Miku'nun üç boyutlu hologramını bir silindirin içerisinde canlandırması için başlangıçta Tokyo'daki bir şirketin geliştirdiği servisi kullanan Kondo, bu sayede yapay zekayı kullanarak eşiyle sohbet edebiliyordu. İddialara göre Kondo, Miku'ya evlenme teklifi ettiğinde hologramdan aldığı cevap "Umarım bana değer verirsin" oldu.