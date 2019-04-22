Holywood yıldızı Jean Claude Van Damme Bodrum’da
İHA
Dünyaca ünlü Holywood yıldızı Jean Claude Van Damme, tatil için Bodrum’a geldi. Türkiye’ye hayran olan Van Damme, Vip Bodrum transfer ile karşılanarak tatilini geçireceği oteline götürüldü.
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1Dünyaca ünlü yıldızları ağırlayan Bodrum yaz sezonunu Jean Claude Van Damme ile açtı.
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2Sabah erken saatlerde Milas - Bodrum hava limanında karşılanan Holywood yıldızı Jean Claude Van Damme çiçeklerle karşılandı.
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3Çiçek ile karşısına çıkan vip Bodrum transfer personelini gören Jean Claude Van Damme bol bol verilen çiçeğin fotoğraflarını çekti.
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4Jean Claude Van Damme’ın kendisini karşılamaya gelenlere sıcak kanlı davranması ve espriler yapması ise dikkatlerden kaçmadı.
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5İlk kez Bodrum’a gelen Van Damme’ın yaklaşık 1 hafta tatil yapacağı öğrenildi.
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6Vip Bodrum transfer sahibi Can Şenkal tarafından karşılanan dünyaca ünlü yıldız daha sonra oteline geçmek üzere yola çıktı.
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7Yol boyunca Bodrum’la ilgili sorular soran Van Damme’a Bodrum’un tarihi yerleri ve gezilebilecek yerleri anlatıldı.
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8Mütevazi tavırlarıyla dikkat çeken Van Damme'ın Türkiye hayranı olduğu öğrenildi.
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9Öte yandan Bodrum-Milas Havaalanı çalışanları ve Vip Bodrum transfer personelinin yoğun ilgisiyle karşılaşan dünyaca ünlü yıldız, hayranlarıyla bol bol hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmedi.
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