Hoş Geldin Ya Şehri Ramazan! 2025 Mübarek Ramazan ayı mesajları resimli, dualı, uzun ve kısa seçenekleriyle...
Ramazan ayı ya da oruç ayı, İslam aleminde heyecan ve coşku ile karşılanıyor. On bir ayın sultanı Ramazan'da oruç ibadeti yerine getirilirken, paylaşme ve birliktelik de ön planda olacak. Ramazan ayı bu sene 29 gün sürecek ve her günü dualarla geçecek. En hayırlı zamanlardan olan Ramazan'da sevdiklerini, ailesi ve arkadaşlarını gülümsetmek isteyenler ''resimli Ramazan mesajları'' başlığına yoğunlaştı. Birbirinden anlamlı, özel ve içten Ramazan ayı mesaj ve sözlerini derledik...
“Hoşgeldin Ramazan ayı” temalı mesajlar, WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter (X) gibi platformlarda sıkça kullanılıyor. Büyük bir heyecan ve çoşkuyla karşılanan Ramazan ayı bu yıl 29 gün sürecek. Sabır, ibadet, rahmet, mağfiret ayı olarak da bilinen Ramazan ayında genç, yaşlı her yaştan insan oruç ibadetini yerine getirecek. İftarlar açıldıktan sonra müslümanlar, cemaat ile birlikte teravih namazlarını kılacak. Ramazan coşkusu yurt genelinde yaşanırken sevdiklerini bu özel günde unutmadıklarını hatırlatmak isteyenler ise Ramazan ayı mesajlarını tercih ediyor. Ramazan ayı ile ilgili sözler kullanarak Onbir ayın Sultanı Ramazan-ı Şerif’in önemine dikkat çekebilirsiniz. İşte, Resimli Ramazan Mesajları ve sözleri…