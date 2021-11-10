House of Gucci'nin Londra galası yapıldı

Ridley Scott yönetmenliğindeki film, Guccio Gucci'nin torununun hikayesini anlatıyor. Patrizia Reggiani, eşi Maurizio Gucci'ye suikast düzenleme suçundan hapse mahkum edilmiş ve 18 yılını hapiste geçirmişti. Reggiani, Gucci'yi 1995 yılında öldürmüştü. Çiftin iki çocukları bulunuyordu, ancak Maurizio Gucci, Reggiani'yi başka bir kadın için terk etmişti. Basın ise bu suikast olayının ve diğer ayrıntıların tüm suçunu Reggiani'ye atarak uzun süre haber yapmıştı.