House of Gucci'nin Londra galası yapıldı

Haberler - ntv.com.tr 10.11.2021 - 15:51
Merakla beklenen House of Gucci filminin Londra prömiyeri yapıldı. Galanın kırmızı halısında yıldız isim, Lady Gaga idi.
Filmin başrol oyuncularından Lady Gaga, mor renkli Gucci imzalı elbisesiyle dikkatleri üzerinde topladı.
Sanatçı, kırmızı halıda sık sık elbisesinin kanatlarını ve eteklerini uçurarak poz verdi. Gaga, elbisesini, kendine has yüksek platform botlarla tamamlamayı seçmişti.
Filmin bir diğer yıldızı Jared Leto da yine İtalyan markası Gucci'den giyindi. Leto, mavi renkli kadife elbisesini feminen el çantası, pırlanta yüzük ve kolye ile tamamladı.
Ünlü oyuncu Salma Hayek de rol arkadaşları gibi Gucci tasarımı elbise ile kırmızı halıda poz verdi. Hayek, parıltılı elbisesi sayesinde kırmızı halının en dikkat çeken isimlerinden biri oldu.
Filmin yıldızları Lady Gaga ve Giannina Facio, kırmızı halıdaki buluşmalarında eğlenceli pozlar verdi.
Filmin başrol oyuncuları Salma Hayek, Jared Leto, Lady Gaga, Adam Driver kırmızı halıda hep birlikte poz verdi.
Lady Gaga, filmde, İtalyan moda evi Gucci’nin kurucusu olan eski eşi Maurizio Gucci’yi öldürmek için bir tetikçi kiralamakla ilgili kamuoyuna çokça duyurulan bir davada suçlu bulunan Patrizia Reggiani’yi canlandırdı. Filmde Maurizio Gucci'yi Adam Driver oynadı.
Ridley Scott yönetmenliğindeki film, Guccio Gucci'nin torununun hikayesini anlatıyor. Patrizia Reggiani, eşi Maurizio Gucci'ye suikast düzenleme suçundan hapse mahkum edilmiş ve 18 yılını hapiste geçirmişti. Reggiani, Gucci'yi 1995 yılında öldürmüştü. Çiftin iki çocukları bulunuyordu, ancak Maurizio Gucci, Reggiani'yi başka bir kadın için terk etmişti. Basın ise bu suikast olayının ve diğer ayrıntıların tüm suçunu Reggiani'ye atarak uzun süre haber yapmıştı.
İşte yurt dışında kasım ayı içinde, ülkemizde ise 11 Aralık'tagösterime girecek olan House of Gucci'nin Londra galasından yansıyanlar...
Madalina Ghenea
Bimini Bon-Boulash
Camille Cottin
Jeremy Irons
Janty Yates
Jared Leto
Amazonica