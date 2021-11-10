House of Gucci'nin Londra galası yapıldı

Gucci moda evinin kurucusu Guccio Gucci'nin torununun hikayesini anlatan House of Gucci filminin Londra'daki prömiyeri renkli geçti. Başrol oyuncuşarı Lady Gaga, Adam Driver, Salma Hayek ve Jared Leto kırmızı halıda bir araya geldi.

Haberler - ntv.com.tr 10.11.2021 - 15:51

House of Gucci'nin Londra galası yapıldı - 1

Merakla beklenen House of Gucci filminin Londra prömiyeri yapıldı. Galanın kırmızı halısında yıldız isim, Lady Gaga idi.

House of Gucci'nin Londra galası yapıldı - 2

Filmin başrol oyuncularından Lady Gaga, mor renkli Gucci imzalı elbisesiyle dikkatleri üzerinde topladı.

House of Gucci'nin Londra galası yapıldı - 3

Sanatçı, kırmızı halıda sık sık elbisesinin kanatlarını ve eteklerini uçurarak poz verdi. Gaga, elbisesini, kendine has yüksek platform botlarla tamamlamayı seçmişti.

House of Gucci'nin Londra galası yapıldı - 4

Filmin bir diğer yıldızı Jared Leto da yine İtalyan markası Gucci'den giyindi. Leto, mavi renkli kadife elbisesini feminen el çantası, pırlanta yüzük ve kolye ile tamamladı.

House of Gucci'nin Londra galası yapıldı - 5

Ünlü oyuncu Salma Hayek de rol arkadaşları gibi Gucci tasarımı elbise ile kırmızı halıda poz verdi. Hayek, parıltılı elbisesi sayesinde kırmızı halının en dikkat çeken isimlerinden biri oldu.

House of Gucci'nin Londra galası yapıldı - 6

Filmin yıldızları Lady Gaga ve Giannina Facio, kırmızı halıdaki buluşmalarında eğlenceli pozlar verdi.

House of Gucci'nin Londra galası yapıldı - 7

Filmin başrol oyuncuları Salma Hayek, Jared Leto, Lady Gaga, Adam Driver kırmızı halıda hep birlikte poz verdi.

House of Gucci'nin Londra galası yapıldı - 8

Lady Gaga, filmde, İtalyan moda evi Gucci’nin kurucusu olan eski eşi Maurizio Gucci’yi öldürmek için bir tetikçi kiralamakla ilgili kamuoyuna çokça duyurulan bir davada suçlu bulunan Patrizia Reggiani’yi canlandırdı. Filmde Maurizio Gucci'yi Adam Driver oynadı.

House of Gucci'nin Londra galası yapıldı - 9

Ridley Scott yönetmenliğindeki film, Guccio Gucci'nin torununun hikayesini anlatıyor. Patrizia Reggiani, eşi Maurizio Gucci'ye suikast düzenleme suçundan hapse mahkum edilmiş ve 18 yılını hapiste geçirmişti. Reggiani, Gucci'yi 1995 yılında öldürmüştü. Çiftin iki çocukları bulunuyordu, ancak Maurizio Gucci, Reggiani'yi başka bir kadın için terk etmişti. Basın ise bu suikast olayının ve diğer ayrıntıların tüm suçunu Reggiani'ye atarak uzun süre haber yapmıştı.

House of Gucci'nin Londra galası yapıldı - 10

İşte yurt dışında kasım ayı içinde, ülkemizde ise 11 Aralık'tagösterime girecek olan House of Gucci'nin Londra galasından yansıyanlar...

House of Gucci'nin Londra galası yapıldı - 11

Madalina Ghenea

House of Gucci'nin Londra galası yapıldı - 12

Bimini Bon-Boulash

House of Gucci'nin Londra galası yapıldı - 13

Camille Cottin

House of Gucci'nin Londra galası yapıldı - 14

Jeremy Irons

House of Gucci'nin Londra galası yapıldı - 15

Janty Yates

House of Gucci'nin Londra galası yapıldı - 16

Jared Leto

House of Gucci'nin Londra galası yapıldı - 17
House of Gucci'nin Londra galası yapıldı - 18

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