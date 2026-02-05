How I Met Your Mother dizisinin Ted'i Josh Radnor baba oldu
05.02.2026 11:43
NTV - Haber Merkezi
2005-2014 yılları arasında ekrana gelen "How I Met Your Mother" dizisinde rol alan ünlü oyuncu Josh Radnor, 51 yaşında baba oldu.
Bir döneme damga vuran “How I Met Your Mother” dizisiyle tanınan ve bir süredir müzik kariyeriyle öne çıkan Josh Radnor, 2024 yılında psikolog Jordana Jacobs ile dünyaevine girdi.
BABA OLDUĞUNU DUYURDU
“How I Met Your Mother” dizisinde “Ted Mosby” karakterine hayat veren Josh Radnor ile 2022’de bir ses meditasyonu inzivasında tanışıp evlendiği Jordana Jacobs'tan müjdeli haber geldi. Josh Radnor, sosyal medya hesabından paylaştığı karelerle baba olduğunu duyurdu.
"GÜLÜMSEMESİ ODAYI AYDINLATIYOR"
Birkaç ay önce çocuklarına kavuştuklarını belirten 51 yaşındaki Josh Radnor, “Eşim ve ben birkaç ay önce bir bebek sahibi olduk. Şimdiye kadar bildiklerimiz şunlar: Gülümsemesi odayı aydınlatıyor” diyerek mutluluğunu paylaştı.
"ÇOK MUTLUYUZ"
Bebeğiyle fotoğraflarını paylaşan ünlü oyuncu, sözlerine “Çok gözlemci ve düşünceli. Ona gitarla şarkılar çaldığımda hipnotize oluyor. Ona komik şeyler söylediğimde gülüyor. Tam bir neşe kaynağı ve Jordana ile ben onun burada olmasından çok mutluyuz" diye devam etti.
Bebek sahibi olmanın harika bir yolculuk olduğunu söyleyen Josh Radnor'ın paylaşımına binlerce beğeni ve tebrik yorumu geldi.