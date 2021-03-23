Hugh Grant ve ailesi Antalya’da tatil yapıyor

Ünlü İngiliz aktör Hugh Grant, film çekimleri için geldiği Antalya’nın Serik ilçesinde, ailesiyle tatil yapmaya başladı. Hugh Grant, konakladığı otelde golf oynadı.

ntv.com.tr - DHA 23.03.2021 - 07:30 | Son Güncelleme : 23.03.2021 - 07:34

Hugh Grant ve ailesi Antalya’da tatil yapıyor - 1

Dünyaca ünlü yönetmen Guy Ritchie ve İngiliz aktör Jason Statham'ın bir araya geldiği Five Eyes filminde rol alan ünlü İngiliz aktör Hugh Grant, film çekimlerinin tamamlanmasının ardından Serik’te tatil yapmaya karar verdi. Grant, film çekimleri için birlikte geldiği eşi Anna Elisabet Eberstein ve çocuklarıyla çekimler sırasında da konakladığı otelde kalmaya devam ediyor. Hugh Grant ve ailesinin bu ay sonuna kadar tatillerini devam ettireceği öğrenildi.

Hugh Grant ve ailesi Antalya’da tatil yapıyor - 2
Hugh Grant’ın, film çekimleri sırasında hayran kaldığı Türkiye’de tatil yapmak istediği ve bu nedenle ailesini de buraya getirttiği belirtildi. Grant ve eşi, tatilleri sırasında konakladıkları otelde golf oynarken görüldü.
Hugh Grant ve ailesi Antalya’da tatil yapıyor - 3
Ünlü çift, Antalya'da kendilerini tanıyan hayranlarını selamladı.
Hugh Grant ve ailesi Antalya’da tatil yapıyor - 4
Çift, otelde yemek yerken Türk müşteriler tarafından böyle görüntülendi.
Hugh Grant ve ailesi Antalya’da tatil yapıyor - 5

Five Eyes filminin yönetmeni ve senaristi Guy Ritchie de Türkiye'yi gezmiş ve gördüğü yerlerle ilgli özgü dolu sözler sarf etmişti. 

Twitter'dan yaptığı video paylaşımında, Türkiye'ye methiyeler düzerek "Güzel yemekler, insanlar, oteller. İki aylık çekim sonrası tüm filmlerimi burada çekmek istiyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Eski medeniyetleri, tarihi yerleri çok sevdiğini vurgulayan Ritchie, "Türkiye oldukça modern ama aynı zamanda eski medeniyetlerin çekiciliğine de sahip" demişti.

Ritchie, binlerce yıllık Aspendos Antik Kenti'nin muhteşem bir yer olduğunu söyleyerek filmin çekimlerinin yapıldığı bölge için "Burası benim 2 bin yıllık ofisim" yorumunu yapmıştı.

Bölgeye hayran kaldığını vurgulayan usta yönetmen Ritchie, kalıntıların bulunduğu tarihi alanda gezerek tek tek bilgi verdi. Ritchie, "Sanki hala yaşıyor. Bütün bunlar bir şehirdi. Buradaki patikanın bile bir kısmı el değmemiş görünüyor" diye konuşmuştu. 

Hugh Grant ve ailesi Antalya’da tatil yapıyor - 6
Çekimler için aklaşık iki ay Antalya'da kalan ünlü yıldız Jason Statham da sosyal medya hesabından 2 bin yıllık Aspendos Antik Tiyatrosu'nda çektirdiği fotoğraflarını paylaşmıştı.
Hugh Grant ve ailesi Antalya’da tatil yapıyor - 7
Hollywood yıldızı Statham'ın fotoğrafları milyonlarca kişi tarafından beğeni almıştı.

DİĞER GALERİLER

DAHA FAZLA GÖSTER