Hugh Jackman spor salonunda (Spor yapan ünlüler)

Timur Acar

"Evet sallandık...Ama bunu daha da büyütüp her gün sallanıcaz, yok 4 ten sonra , ikindi de bir daha olacakmış gibi saçma şeylerle dallandırıp budaklandırmaya gerek yok... Bir an önce hayata geri dönüp, sevdiklerimiz ve ailemiz için gerekli önlemleri alıp ömrümüze devam etmemiz lazım.... o yüzden spor şart diyoruz ve en kısa zamanda depremle yaşamayı “artık” öğreniyoruz....."