Hugh Jackman'dan Deborra-Lee Furnes'a: Henüz yeni başladık

Avustralyalı oyuncu Hugh Jackman, eşi Deborra-Lee Furnes ile evliliklerinin 25’inci yılını aşk dolu bir notla kutladı.

14.04.2021 - 11:05

Hugh Jackman'dan Deborra-Lee Furnes'a: Henüz yeni başladık - 1
Hugh Jackman ve Deborra-Lee Furness, evliliklerinin 25’inci yılını kutladı. 52 yaşındaki Avustralyalı aktör, 65 yaşındaki eşi için sosyal medya hesaplarından duygusal bir not kaleme aldı.
Hugh Jackman'dan Deborra-Lee Furnes'a: Henüz yeni başladık - 2
Düğünden kareleri sevenlerinin beğenisine sunan Jackman, şu notu düştü: “Tanıştığımız andan itibaren senin kaderinin benimle olduğunu biliyordum. 25 yıldır aşkımız büyüdü. Seninle ailemizi, hayatımızı ve sevgimizi paylaştığımız için sonsuza dek minnettar kalacağım. Henüz yeni başladık. Deb, seni tüm kalbimle seviyorum.”
Hugh Jackman'dan Deborra-Lee Furnes'a: Henüz yeni başladık - 3
İşte Hugh Jackman'ın paylaştığı fotoğraflar...
Hugh Jackman'dan Deborra-Lee Furnes'a: Henüz yeni başladık - 4
Hugh Jackman'dan Deborra-Lee Furnes'a: Henüz yeni başladık - 5
Hugh Jackman'dan Deborra-Lee Furnes'a: Henüz yeni başladık - 6
Hugh Jackman'dan Deborra-Lee Furnes'a: Henüz yeni başladık - 7

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