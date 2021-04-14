Hugh Jackman'dan Deborra-Lee Furnes'a: Henüz yeni başladık

Hugh Jackman ve Deborra-Lee Furness , evliliklerinin 25’inci yılını kutladı. 52 yaşındaki Avustralyalı aktör, 65 yaşındaki eşi için sosyal medya hesaplarından duygusal bir not kaleme aldı.

Düğünden kareleri sevenlerinin beğenisine sunan Jackman, şu notu düştü: “Tanıştığımız andan itibaren senin kaderinin benimle olduğunu biliyordum. 25 yıldır aşkımız büyüdü. Seninle ailemizi, hayatımızı ve sevgimizi paylaştığımız için sonsuza dek minnettar kalacağım. Henüz yeni başladık. Deb, seni tüm kalbimle seviyorum.”