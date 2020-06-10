Hülya Avşar hayalini gerçekleştiriyor

Hülya Avşar önceki gün kızı Zehra’nın staj yaptığı Etiler’deki bir mimarlık ofisinde objektiflere yansıdı. Avşar, Riva’da bir çiftlik yaptırdığını dile getirerek, “Hayalimi Zehra’yla gerçekleştiriyorum. Çiftlikte tenis kortu bile olacak" dedi.

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10.06.2020 - 08:23

KIZI ZEHRA’NIN GELECEK PLANLARI



"Zehra önce mimarlığa dair hedefini belirlemişti. İki sene önce mimarlık okumaya başladığı için hep bir şirkette çalışmak istemişti. Zehra’ya demiştim ki 'Çok zor bir şey böyle bir yerde staj yapmak' Zehra hem okuyor hem de stajını yapıyor. Kesinlikle çok gurur verici. Hedefe doğru yürümek ne güzel bir şey. Kızımla gurur duyuyorum."







ÇİFTLİK EVİ



"Riva’da bir çiftlik evi yaptırıyoruz. Zehra’nın çalıştığı şirketle hayalimi gerçekleştireceğim. Başladık, yavaş yavaş bitireceğiz."







TARKAN'A KOMŞU MU OLUYOR?



"Tarkan Riva’da mı oturuyor? Vazgeçtim ne yapsak..."







ÇİFTLİKTE NELER OLACAK?



"Tenis kortu olacak. Hayvan kısmını pek düşünmedim."







SAHNELERE ÇIKACAK MI?



"Aslında ara vermedim de sahneye çıkacak yer bulmak çok zorlaştı. Tabii seçici olmakta fayda var diye düşünüyorum. Ama 26 Haziran’da Bodrum’daki Günay’da 3 gün sahne alacağım."







BODRUM TÜRKBÜKÜ’NDEKİ FAHİŞ ŞEZLONG FİYATLARI



"Ben olsam o fiyatları daha da fazla yapardım. Çünkü bir şeyin fiyatını çoğalttıkça insanımız oraya gitmeyi daha çok tercih ediyor. Onlar işin kolayını bulmuşlar. “Ben bin liralık şezlongdayım” diye hava atacak çok insan olduğu için... Ben olsam fiyatı iki misli koyarım; 5 bin yapardım. Bak, kapıda kuyruk olurdu."







Hürriyet'ten Deniz Boy'un haberine göre; Avşar’ın röportaj verdiği sırada değeri yaklaşık 200 bin lira olan Hublot Big Bang marka, pırlanta taşlı saati dikkat çekti.