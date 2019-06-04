Hülya Avşar'dan bikinili poz (Ünlü isimlerin tatil paylaşımları)
Yazın başlamasıyla birlikte sosyal medyada da tatil fotoğrafları trend oldu. Son olarak Hülya Avşar, Beste Kökdemir, Aslı Enver ve Çağla Şıkel paylaşımlarda bulundu. İşte ünlü isimlerin Instagram'da paylaştığı tatil fotoğrafları...
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1Hülya Avşar (55)
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2Beste Kökdemir / Çeşme-İzmir
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3Çağla Şıkel / Bodrum
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4Aslı Enver / Halkidiki-Yunanistan
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5Açelya Topaloğlu
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6Selin-Şahan Gökbakar
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7Gizem Karaca
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8Gonca Vuslateri
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9Bensu Soral
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10Serenay Sarıkaya
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11Beste Kökdemir / Kaş
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12Sedef Avcı / Marmaris
"O ıslak mayoyla annesinin üstüne yapışmayan var mı aranızda?"
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13Hande Doğandemir
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Beren Saat
Son olarak İzmir'in Çeşme ilçesinde oyuncu meslektaşları Belçim Bilgin, Esra Dermancıoğlu ve Gülcan Arslan ile tatil yapan Beren Saat bir karesini sosyal medyadan da yayınladı.
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15Bergüzar Korel
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16Zeynep Alkan
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17Leyla Lydia Tuğutlu
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18İrem Sak
"Bedelini ödedik içimiz yana yana yana yana yana yana"
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19Ebru Şahin
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20Hande Doğandemir
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21Bahar Şahin
"Kaptan gidelim mi?"
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22Tuğba Yurt / Göcek
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23Sıla Çıkar
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24Burcu Biricik: Hayal ettiğimiz tatil (?) Gerçekte olan. Aneanne evine gelince durumumuz bu.
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25İlayda Alişan
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26Aras Bulut İynemli
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27Aslı Enver
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28Bahar Şahin
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29Şükran Ovalı
"Güneşi gülüşlerimize sığdırdığımız bayramlarımız olsun"
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30Burcu Özberk
"İşte mutluluk küçük anlarda yatıyor benim küçük turunçum"
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31Buse Narcı / Bali
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32Nurgül Yeşilçay
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33Buse Narcı / Bali
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34Afra Saraçoğlu
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35Çağla Şıkel
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36Müjde Uzman
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37Şeyma Subaşı
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38Mert Fırat / Almanya - Tettnang
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39Emina Jahovic
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40Merve Cağıran
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41Gonca Vuslateri
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42Özge Ulusoy / Fransa
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43Orkun Işıtmak / Tokyo
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44Hande Erçel
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45Nil Keser / Göcek
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46Çağla Şıkel
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47Hande Soral
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48Tansu Sıla Çakır
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49Ata Demirer
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50Tuğba Özay
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51Defne Samyeli / İzmir
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52Nur Fettahoğlu
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53Deniz Baysal / Çeşme
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54L oris Karius ve Sophia Thomalla
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55Hivda Zizan Alp
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56Bensu Soral / Boston
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57Meryem Uzerli / Almanya