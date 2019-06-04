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Hülya Avşar'dan bikinili poz (Ünlü isimlerin tatil paylaşımları)

Yazın başlamasıyla birlikte sosyal medyada da tatil fotoğrafları trend oldu. Son olarak Hülya Avşar, Beste Kökdemir, Aslı Enver ve Çağla Şıkel paylaşımlarda bulundu. İşte ünlü isimlerin Instagram'da paylaştığı tatil fotoğrafları...

  • 1

    Hülya Avşar (55)
  • 2

    Beste Kökdemir / Çeşme-İzmir
  • 3

    Çağla Şıkel / Bodrum
  • 4

    Aslı Enver / Halkidiki-Yunanistan
  • 5

    Açelya Topaloğlu
  • 6

    Selin-Şahan Gökbakar
  • 7

    Gizem Karaca
  • 8

    Gonca Vuslateri
  • 9

    Bensu Soral
  • 10

    Serenay Sarıkaya
  • 11

    Beste Kökdemir / Kaş
  • 12

    Sedef Avcı / Marmaris

    "O ıslak mayoyla annesinin üstüne yapışmayan var mı aranızda?"
  • 13

    Hande Doğandemir
  • 14

    Beren Saat 

    Son olarak İzmir'in Çeşme ilçesinde oyuncu meslektaşları Belçim Bilgin, Esra Dermancıoğlu ve Gülcan Arslan ile tatil yapan Beren Saat bir karesini sosyal medyadan da yayınladı.

  • 15

    Bergüzar Korel
  • 16

    Zeynep Alkan


  • 17

    Leyla Lydia Tuğutlu
  • 18

    İrem Sak

    "Bedelini ödedik içimiz yana yana yana yana yana yana"


  • 19

    Ebru Şahin
  • 20

    Hande Doğandemir
  • 21

    Bahar Şahin

    "Kaptan gidelim mi?"

  • 22

    Tuğba Yurt / Göcek


  • 23

    Sıla Çıkar
  • 24

    Burcu Biricik: Hayal ettiğimiz tatil (?) Gerçekte olan. Aneanne evine gelince durumumuz bu.
  • 25

    İlayda Alişan
  • 26

    Aras Bulut İynemli
  • 27

    Aslı Enver
  • 28

    Bahar Şahin
  • 29

    Şükran Ovalı

    "Güneşi gülüşlerimize sığdırdığımız bayramlarımız olsun"


  • 30

    Burcu Özberk

    "İşte mutluluk küçük anlarda yatıyor benim küçük turunçum"


  • 31

    Buse Narcı / Bali


  • 32

    Nurgül Yeşilçay
  • 33

    Buse Narcı / Bali
  • 34

    Afra Saraçoğlu
  • 35

    Çağla Şıkel
  • 36

    Müjde Uzman
  • 37

    Şeyma Subaşı
  • 38

    Mert Fırat / Almanya - Tettnang
  • 39

    Emina Jahovic
  • 40

    Merve Cağıran
  • 41

    Gonca Vuslateri
  • 42

    Özge Ulusoy / Fransa
  • 43

    Orkun Işıtmak / Tokyo
  • 44

    Hande Erçel
  • 45

    Nil Keser / Göcek
  • 46

    Çağla Şıkel
  • 47

    Hande Soral
  • 48

    Tansu Sıla Çakır
  • 49

    Ata Demirer
  • 50

    Tuğba Özay
  • 51

    Defne Samyeli / İzmir
  • 52

    Nur Fettahoğlu
  • 53

    Deniz Baysal / Çeşme
  • 54

    L oris Karius ve Sophia Thomalla
  • 55

    Hivda Zizan Alp
  • 56

    Bensu Soral / Boston
  • 57

    Meryem Uzerli / Almanya
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