Hülya Avşar'dan Kaya Çilingiroğlu'na: Bir de doktor çocuğu olacak

Hülya Avşar önceki gün Yeniköy’de objektiflere yansıdı. Tek başına sahilde yürüyüş yapan Avşar’ın tüm dünyayı kasıp kavuran corona virüse karşı yüzünü atkı ile sararak önlem aldığı görüldü. Hülya Avşar’dan eski eşi Kaya Çilingiroğlu’na tepki Murat Boz'a ise destek geldi.

20.03.2020 - 09:34

Yeniköy’de objektiflere takılan Hülya Avşar eski eşi Kaya Çilingiroğlu’nun "Korunmak için bir önlem almadım" sözlerini hatırlatan muhabirlere "Bir de doktor anne baba çocuğu, herkes kendi bacağından asılır. O da böyle" dedi. Avşar sözlerine şöyle devam etti: 

"Bazen cesaretli insanlara da ihtiyacımız var. İçimiz karardı. Bugünlerde en başta psikolojimi bozmamaya çalışıyorum, dikkat ettiğimiz sürece bir şey yok. Evden çıkıyorum ama tek başıma boş olan yerlerde geziyorum. Kayınvalidemle her zaman konuşuyoruz. Eski kayınvalidem ama benim için hep bir anne olmuştur."

Avşar sözlerine şöyle devam etti "Doktor olduğu için çok bilinçli. Yapmamız gerekenler; ellerimizi yıkayacağız, mesafeli olacağız, çok da kalabalığa girmeyeceğiz. Evlerimizi havalandıralım. Kurallara uyalım. Şu sıralar misafir olaylarına girmiyoruz, internet üzerinden görüşüyoruz. Sağlık Bakanımızı gördüğüm yerde boynuna sarılacağım. Çok çalışkan bir insan, sakin ve her şeyi adım adım götürüyor. Bizim için büyük bir şans. Allah yardımız olsun."
Hülya Avşar, muhabirlere, "Bu şekilde çıkmak bana iyi geliyor. Murat Boz neden ‘dışarı çıkın’ paylaşımını siliyor anlamadım. Murat’ın sonuna kadar arkasındayım. Sokağa çıkmakta fayda var, çıkmayanda hata var. Ben yürüyüş yapmadığım zaman daha çok hasta olacağımı düşünüyorum.” diye konuştu.

KAYA ÇİLİNGİROĞLU NE DEMİŞTİ?

Kaya Çilingiroğlu, önceki gün Bebek’te objektiflere yansıdı. Tüm dünyayı hızla etkisi altına alan Corona Virüs ile ilgili konuşan Çilingiroğlu "Korunmak için bir önlem almadım. Korunmamı gerektirecek bir şey yok, ben zaten temiz bir adamım. Corona virüsü oldu diye ellerini yıkan biri değilim, ellerimi zaten yıkıyordum. Ben eskiden beri insanlarla öpüşmeyi sevmezdim. Hep elimle iterim insanları öpmesinler diye, şimdi millet öpüşmemeye başladı. Yeni değil ki ben senelerdir öpmüyorum. Gelirse de gelir mukadderat, panik yapmaya gerek yok. Sosyal medyada 'evde kal' yazıyorlar, kalsan ne olacak? Corona virüsün ne olduğunu biliyor musun? Yok! Ne zaman biteceğini biliyor musun, ne zaman çıkacaksın evden? Evden çıktım yürüyorum, baktım marketleri yağmalayan da yok erzak dolu. Benim bir çocuğum 22, diğeri de 14 yaşında konuya vakıflar oğlum biraz endişeli, endişeli olmaması gerektiğini söylüyorum" dedi.

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