Hurma tezgahta, kilosu 960 liraya kadar çıktı. Hurmanın iyisini anlamak için altın değerinde ipucu

Ramazana sayılı günler kala hurma satışlarında da yoğun talep var. Eminönü esnafının hurma piyasasını incelediğimizde fiyat aralığı 420-960 lira arasında değişiyor. Hatta bin liraya kadar çıkıyor. Esnaf vatandaşların hurmaya ilginin yoğun olduğunu aktarırken her bütçeye göre hurma satışının olduğunu belirtiyor. Hurma satışı yapan esnafın tezgahlarında kilogramla satışın yanında dikkat çeken bir değer satış ise tane ile satışların başlaması oldu.

ntv. com. tr' nin sorularını yanıtlayan Eminönü esnafı bu satışları "Göz hakkı olarak tadım yapmak isteyen her müşteriye ikramda bulunmak bizleri zarara uğratıyor. Esnaf olarak tane ile satış yöntemine başvurmak durumunda kaldık." diyerek açıklıyor.