Hüsnü Şenlendirici corona virüs aşısı oldu

19.06.2021 - 13:44
Hüsnü Şenlendirici
Bergamalı ünlü klarnet virtüözü Hüsnü Şenlendirici, corona virüse karşı geliştirilen BioNTech aşısı yaptırdı.
Aşı tatbik edilecek kolunda klarnet dövmesi bulunan sanatçı, "Fa diyez düğmesinden aşımı vuralım başkanım" esprisi yaptı.
Sağlık çalışanlarına teşekkür eden sanatçı, herkesi aşı konusunda duyarlı olmaya davet etti.
Enis Arıkan
'Aşı kilo yapıyor mu? diye sorduğum an...
İşte aşı olan diğer ünlülerin sosyal medya paylaşımları...
Cem Yılmaz
Cem Yılmaz, aşı olduktan sonra sosyal medya hesabından bir fotoğrafla birlikte "Aşımızı olduk. Herkes olsun. Benim toplu aşı oldu biraz ama olsun. Sağlık personeline can feda" mesajını paylaştı.
Merve Özbey
Şükür aşı olabildim. Bunca zamandır canla başla çalışan sağlık personelimize ve Fahrettin Koca’ya çok teşekkürler. Sistem çok iyi ilerliyor, dilerim bekleyen herkes bir an önce aşıya kavuşur.
Gülşen
Devlet aşı gruplandırmasıyla müzisyen kimliğimin bana sunduğu imkânlar çerçevesinde bugün aşımı oldum. Darısı tüm çalışma arkadaşlarımızın, tüm halkımızın ve aslında bütün dünyanın başına. Umarım ışık görünmüştür ve bu zor günler artık bitmek üzeredir.
Bengü
Gebelerin aşılanması çok önemli. 3’üncü ay bittikten sonra aşı yaptırabilirsiniz.