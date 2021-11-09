'Hüzünlü Prenses' Charlene 10 ay sonra ailesine döndü

Prensesin Monaco'ya dönmemesiyle ilgili önce enfeksiyon kaptığı, bu nedenle Güney Afrika’da tedavi gördüğü iddiası ortaya atıldı. Ancak Charlene’in geçen ay 10’uncu evlilik yıl dönümlerinde bile Monaco’ya dönmemesi ve sosyal medyada yaptığı açıklamada, küçük bir ameliyat nedeniyle seyahat edemediğini söylemesi, bahane olarak yorumlandı ve çiftin boşanacağı iddialarını güçlendirdi.