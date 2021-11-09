'Hüzünlü Prenses' Charlene 10 ay sonra ailesine döndü

Haberler 09.11.2021 - 10:41
Monaco Prensi Albert ile 2011 yılında yapılan düğünlerinde ağladığı için dünya medyasının 'hüzünlü prenses' adını taktığı Prenses Charlene, gergedan ve fillerin korunması için çalışmalar yapan vakfın etkinliklerine katıldığı Güney Afrika’dan Monaco’ya uzun süre dönmemişti.
Prensesin Monaco'ya dönmemesiyle ilgili önce enfeksiyon kaptığı, bu nedenle Güney Afrika’da tedavi gördüğü iddiası ortaya atıldı. Ancak Charlene’in geçen ay 10’uncu evlilik yıl dönümlerinde bile Monaco’ya dönmemesi ve sosyal medyada yaptığı açıklamada, küçük bir ameliyat nedeniyle seyahat edemediğini söylemesi, bahane olarak yorumlandı ve çiftin boşanacağı iddialarını güçlendirdi.
Bu süreçte Albert ikiz çocuklarıyla Monaco’da birçok kez yalnız görüntülenmişti.
Eylül ayında ise prensesin Güney Afrika’da kaldığı Durban kentindeki evinde bayılmasının ardından hastaneye kaldırıldığı bildirilmişti.
Charlene’in neden hastaneye kaldırıldığı net açıklanmazken, “tıbbi bir acil durum” yaşadığı ifade edilmişti.
Tüm bu süreç çiftin boşanacakları şeklinde yorumlanmıştı.
Son olarak Noel sırasında eşini ziyaret etmek için Güney Afrika'ya giden Albert ise ağustos ayında, 6 yaşındaki ikizleri Jacques ve Gabriella'yı anneleriyle buluşturmak üzere Güney Afrika'ya gitti.
Sonunda Prenses Charlene herkesi şaşırtan bir karar aldı ve 10 ay sonra Monaco'ya döndü.
Prenses ailesine kavuştuğu anları Instagram hesabından da böyle paylaştı.
63 yaşındaki Monaco Prensi Albert ile Zimbabve doğumlu, eski olimpik yüzücü Charlene Wittstock (43) bundan 10 yıl önce evlendi. Çiftin 6 yıl önce biri kız, biri erkek olan ikizleri doğdu. Prens Albert ayrıca başka kadınlardan evlilik dışı doğan iki çocuğunu da kabul etmişti.
Ancak geçen yıl Albert’in üçüncü bir evlilik dışı çocuğu olduğu iddiası ortaya atıldı. Bu sadece bir iddia olarak kalmadı, Albert hakkında geçen aralık ayında bir de babalık davası açıldı. Dava henüz sonuçlanmadı.
Eski Olimpik yüzücü Charlene Wittstock'un Albert ile evliliği de olay olmuştu.
Çiftin düğününden hemen önce Prens Albert'in evlilik dışı çocukları ortaya çıkmıştı. İddialara göre Charlene evlenmeyi istememiş ve kaçmak istemişti.
Düğünden önce de Charlene'in üç kez saraydan kaçmaya çalıştığı de basına yansımıştı. Ancak düğün beklendiği tarihte gerçekleşti.
Ancak düğün sırasında Charlene'in mutlu görünmemesi ve sürekli olarak ağlaması "mutsuzluktan ağlıyor" yorumlarına yol açmıştı. Sonrasında da eşinin yanında sürekli mutsuz görünen ve evlilikten sonra "prenses" unvanını alan Charlene, basında "hüzünlü prenses" olarak anılıyor.