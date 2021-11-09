'Hüzünlü Prenses' Charlene 10 ay sonra ailesine döndü

Düğününde akıttığı gözyaşlarından dolayı medyanın 'hüzünlü prenses' olarak andığı Prenses Charlene, ülkesine döndü ve ve ailesine kavuştu. Monaco Prensi Albert’in 2021'in başından bu yana ülkesi Güney Afrika’da olan eşi Prenses Charlene, eylül ayında hastaneye kaldırılmıştı.

Haberler 09.11.2021 - 10:41

'Hüzünlü Prenses' Charlene 10 ay sonra ailesine döndü - 1

Monaco Prensi Albert ile 2011 yılında yapılan düğünlerinde ağladığı için dünya medyasının 'hüzünlü prenses' adını taktığı Prenses Charlene, gergedan ve fillerin korunması için çalışmalar yapan vakfın etkinliklerine katıldığı Güney Afrika’dan Monaco’ya uzun süre dönmemişti.

'Hüzünlü Prenses' Charlene 10 ay sonra ailesine döndü - 2

Prensesin Monaco'ya dönmemesiyle ilgili önce enfeksiyon kaptığı, bu nedenle Güney Afrika’da tedavi gördüğü iddiası ortaya atıldı. Ancak Charlene’in geçen ay 10’uncu evlilik yıl dönümlerinde bile Monaco’ya dönmemesi ve sosyal medyada yaptığı açıklamada, küçük bir ameliyat nedeniyle seyahat edemediğini söylemesi, bahane olarak yorumlandı ve çiftin boşanacağı iddialarını güçlendirdi.

'Hüzünlü Prenses' Charlene 10 ay sonra ailesine döndü - 3

Bu süreçte Albert ikiz çocuklarıyla Monaco’da birçok kez yalnız görüntülenmişti.

'Hüzünlü Prenses' Charlene 10 ay sonra ailesine döndü - 4

Eylül ayında ise prensesin Güney Afrika’da kaldığı Durban kentindeki evinde bayılmasının ardından hastaneye kaldırıldığı bildirilmişti.

Charlene’in neden hastaneye kaldırıldığı net açıklanmazken, “tıbbi bir acil durum” yaşadığı ifade edilmişti.

'Hüzünlü Prenses' Charlene 10 ay sonra ailesine döndü - 5

Tüm bu süreç çiftin boşanacakları şeklinde yorumlanmıştı.

'Hüzünlü Prenses' Charlene 10 ay sonra ailesine döndü - 6

Son olarak Noel sırasında eşini ziyaret etmek için Güney Afrika'ya giden Albert ise ağustos ayında, 6 yaşındaki ikizleri Jacques ve Gabriella'yı anneleriyle buluşturmak üzere Güney Afrika'ya gitti.

'Hüzünlü Prenses' Charlene 10 ay sonra ailesine döndü - 7

Sonunda Prenses Charlene herkesi şaşırtan bir karar aldı ve 10 ay sonra Monaco'ya döndü.

Prenses ailesine kavuştuğu anları Instagram hesabından da böyle paylaştı.

'Hüzünlü Prenses' Charlene 10 ay sonra ailesine döndü - 8

63 yaşındaki Monaco Prensi Albert ile Zimbabve doğumlu, eski olimpik yüzücü Charlene Wittstock (43) bundan 10 yıl önce evlendi. Çiftin 6 yıl önce biri kız, biri erkek olan ikizleri doğdu. Prens Albert ayrıca başka kadınlardan evlilik dışı doğan iki çocuğunu da kabul etmişti.

'Hüzünlü Prenses' Charlene 10 ay sonra ailesine döndü - 9

Ancak geçen yıl Albert’in üçüncü bir evlilik dışı çocuğu olduğu iddiası ortaya atıldı. Bu sadece bir iddia olarak kalmadı, Albert hakkında geçen aralık ayında bir de babalık davası açıldı. Dava henüz sonuçlanmadı.

'Hüzünlü Prenses' Charlene 10 ay sonra ailesine döndü - 10

Eski Olimpik yüzücü Charlene Wittstock'un Albert ile evliliği de olay olmuştu.

Çiftin düğününden hemen önce Prens Albert'in evlilik dışı çocukları ortaya çıkmıştı. İddialara göre Charlene evlenmeyi istememiş ve kaçmak istemişti.

'Hüzünlü Prenses' Charlene 10 ay sonra ailesine döndü - 11

Düğünden önce de Charlene'in üç kez saraydan kaçmaya çalıştığı de basına yansımıştı. Ancak düğün beklendiği tarihte gerçekleşti.

'Hüzünlü Prenses' Charlene 10 ay sonra ailesine döndü - 12

Ancak düğün sırasında Charlene'in mutlu görünmemesi ve sürekli olarak ağlaması "mutsuzluktan ağlıyor" yorumlarına yol açmıştı. Sonrasında da eşinin yanında sürekli mutsuz görünen ve evlilikten sonra "prenses" unvanını alan Charlene, basında "hüzünlü prenses" olarak anılıyor.

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