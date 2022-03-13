'Hüzünlü Prenses' Charlene Monaco Sarayı'na döndü

AFRİKA'DA GERGEDANLAR İÇİN ÇALIŞTI

Prenses Charlene'in uzun süre Monaco’ya dönmemesi ve çocuklarının ise babalarıyla birlikte Monaco'da kalması, çiftin arasının açık olduğu söylentilerinin ortaya atılmasına neden olmuştu.

Zimbabwe doğumlu eski bir olimpik yüzücü olan Prenses Charlene, Güney Afrika'dayken gergedanların korunduğu bölgeyi ve bunun için yapılan çalışmaları incelemiş, o sırada çekilen fotoğraflarını da sosyal medya hesabından paylaşmıştı.