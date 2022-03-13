'Hüzünlü Prenses' Charlene Monaco Sarayı'na döndü

Uzun süre Güney Afrika'da ve ardından Monaco'da bir klinikte tedavi gören Monaco Prensesi Charlene, saraya ve ailesine döndü. Düğününde ağladığı için 'hüzünlü prenses' olarak anılan Charlene, evinden uzun süre uzak kaldığı için Prens Albert ile boşanacakları iddia edilmişti.

Haberler - ntv.com.tr 13.03.2022 - 12:49

'Hüzünlü Prenses' Charlene Monaco Sarayı'na döndü - 1

"NEKAHAT DÖNEMİ DEVAM EDİYOR"

Prenses Charlene Monaco’ya, eşi Prens Albert ile 7 yaşındaki ikizleri Prens Jacques ve Prenses Gabriella’ya döndü.

Monaco Sarayı, Prenses’in dönüşünü doğrularken, Charlene'in "Eşi ve çocukları yanındayken Prenslik'te nekahet dönemine devam edeceğini" de belirtti.

'Hüzünlü Prenses' Charlene Monaco Sarayı'na döndü - 2

Charlene kasım ayından bu yana bir İsviçre kliniğinde tedavi görüyordu. Tedaviye gönüllü olarak giren Prenses’in "hem duygusal hem de fiziksel yorgunluk" sorunu yaşadığı söylendi.

'Hüzünlü Prenses' Charlene Monaco Sarayı'na döndü - 3

Saray basın açıklamasında, Prenses’in doktorlarıyla görüştükten sonra Monaco'ya dönüş kararı aldığını belirterek, Charlene'in sağlık açıaından yeterince güçlenir güçlenmez resmi görevlerine kademeli olarak devam edeceğini duyurdu. Açıklamada, Prenses'in yeniden Monaco’lularla zaman geçirmeyi ve sosyalleşmeyi dört gözle beklediği ifade edildi.

'Hüzünlü Prenses' Charlene Monaco Sarayı'na döndü - 4

Prenses'in ayrıca "hala huzur ve sükunete ihtiyacı olduğu için, özel hayatlarına ve aile yaşantılarına saygı duyulmaya devam edilmesini istediği” belirtildi.

'Hüzünlü Prenses' Charlene Monaco Sarayı'na döndü - 5

Monaco'ya dönmeden önce Charlene, bir dizi ameliyat gerektiren kulak-burun-boğaz enfeksiyonu nedeniyle Güney Afrika'daydı. Temmuz 2021'de, yılın başlarında geçirdiği bir ameliyatın komplikasyonlarının, Prenses’in kulak içi basıncının eşitlenmesini önlediği ve 6 bin metrenin üzerinde uçmasını imkansız hale getirdiği paylaşılmıştı.

'Hüzünlü Prenses' Charlene Monaco Sarayı'na döndü - 6

AFRİKA'DA GERGEDANLAR İÇİN ÇALIŞTI

Prenses Charlene'in uzun süre Monaco’ya dönmemesi ve çocuklarının ise babalarıyla birlikte Monaco'da kalması, çiftin arasının açık olduğu söylentilerinin ortaya atılmasına neden olmuştu.

Zimbabwe doğumlu eski bir olimpik yüzücü olan Prenses Charlene, Güney Afrika'dayken gergedanların korunduğu bölgeyi ve bunun için yapılan çalışmaları incelemiş, o sırada çekilen fotoğraflarını da sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

'Hüzünlü Prenses' Charlene Monaco Sarayı'na döndü - 7

DÜĞÜNÜNDE AĞLAMIŞTI

Monaco Prensi Albert ile 11 yıl önce evlenirken düğününde ağlaması nedeniyle ‘hüzünlü prenses’ olarak anılan Prenses Charlene, düğün öncesi saraydan kaçmaya çalıştığı iddialarıyla da gündeme gelmişti.

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