'Hüzünlü Prenses' Charlene Monaco Sarayı'na döndü

Haberler - ntv.com.tr 13.03.2022 - 12:49
Prenses Charlene Monaco’ya, eşi Prens Albert ile 7 yaşındaki ikizleri Prens Jacques ve Prenses Gabriella’ya döndü.
Monaco Sarayı, Prenses’in dönüşünü doğrularken, Charlene'in "Eşi ve çocukları yanındayken Prenslik'te nekahet dönemine devam edeceğini" de belirtti.
Charlene kasım ayından bu yana bir İsviçre kliniğinde tedavi görüyordu. Tedaviye gönüllü olarak giren Prenses’in "hem duygusal hem de fiziksel yorgunluk" sorunu yaşadığı söylendi.
Saray basın açıklamasında, Prenses’in doktorlarıyla görüştükten sonra Monaco'ya dönüş kararı aldığını belirterek, Charlene'in sağlık açıaından yeterince güçlenir güçlenmez resmi görevlerine kademeli olarak devam edeceğini duyurdu. Açıklamada, Prenses'in yeniden Monaco’lularla zaman geçirmeyi ve sosyalleşmeyi dört gözle beklediği ifade edildi.
Prenses'in ayrıca "hala huzur ve sükunete ihtiyacı olduğu için, özel hayatlarına ve aile yaşantılarına saygı duyulmaya devam edilmesini istediği” belirtildi.
Monaco'ya dönmeden önce Charlene, bir dizi ameliyat gerektiren kulak-burun-boğaz enfeksiyonu nedeniyle Güney Afrika'daydı. Temmuz 2021'de, yılın başlarında geçirdiği bir ameliyatın komplikasyonlarının, Prenses’in kulak içi basıncının eşitlenmesini önlediği ve 6 bin metrenin üzerinde uçmasını imkansız hale getirdiği paylaşılmıştı.
Prenses Charlene'in uzun süre Monaco’ya dönmemesi ve çocuklarının ise babalarıyla birlikte Monaco'da kalması, çiftin arasının açık olduğu söylentilerinin ortaya atılmasına neden olmuştu.
Zimbabwe doğumlu eski bir olimpik yüzücü olan Prenses Charlene, Güney Afrika'dayken gergedanların korunduğu bölgeyi ve bunun için yapılan çalışmaları incelemiş, o sırada çekilen fotoğraflarını da sosyal medya hesabından paylaşmıştı.
Monaco Prensi Albert ile 11 yıl önce evlenirken düğününde ağlaması nedeniyle ‘hüzünlü prenses’ olarak anılan Prenses Charlene, düğün öncesi saraydan kaçmaya çalıştığı iddialarıyla da gündeme gelmişti.