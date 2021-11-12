‘Hüzünlü Prenses’ Charlene saraya dönmeyebilir

Haberler - ntv.com.tr 12.11.2021 - 10:34
Monaco Prensi Albert ile 2011 yılında yapılan düğünlerinde ağladığı için dünya medyasının 'hüzünlü prenses' adını taktığı Prenses Charlene, gergedan ve fillerin korunması için çalışmalar yapan vakfın etkinliklerine katıldığı Güney Afrika’dan Monaco’ya uzun süre dönmemişti.
Prensesin Monaco'ya dönmemesiyle ilgili önce enfeksiyon kaptığı, bu nedenle Güney Afrika’da tedavi gördüğü iddiası ortaya atılmış, ancak Charlene’in geçen ay 10’uncu evlilik yıl dönümlerinde bile Monaco’ya dönmemesi ve sosyal medyada yaptığı açıklamada, küçük bir ameliyat nedeniyle seyahat edemediğini söylemesi, bahane olarak yorumlanmış ve çiftin boşanacağı iddialarını güçlendirmişti.
Eylül ayında ise prensesin Güney Afrika’da kaldığı Durban kentindeki evinde bayılmasının ardından hastaneye kaldırıldığı bildirilmişti.
Charlene’in neden hastaneye kaldırıldığı net açıklanmazken, “tıbbi bir acil durum” yaşadığı ifade edilmişti. Tüm bu süreç çiftin boşanacakları şeklinde yorumlanmıştı.
10 AY SONRA DÖNDÜ
Ancak Prenses Charlene herkesi şaşırtan bir karar alarak 10 ay sonra Monaco'ya döndü. Prenses, ailesine kavuştuğu anları geçtiğimiz günlerde Instagram hesabından böyle paylaştı.
SARAY YERİNE DAİREYİ TERCİH EDEBİLİR
63 yaşındaki Monaco Prensi Albert ile Zimbabve doğumlu, eski olimpik yüzücü Charlene Wittstock (43) evliliklerine kaldıkları yerden devam ettiklerini gösterirken, kraliyet ailesi için yeni bir iddia ortaya atıldı. Mail Online’da yer alan habere göre, Prenses Charlene, Monaco’ya dönüşte Prens’in sarayında yaşamayabilir ve hemen halkın önünde saray görevlerini devam ettirmeyebilir.
İddia, Prenses’in erkek kardeşinin eşi ve yardım kuruluşunun hakla ilişkiler uzmanı Chantell Wittstock’a ait. Ancak Wittstock, Charlene’in tam zamanlı olarak sarayda yaşayıp yaşamayacağı konusunda net bir açıklama yapmadı. Prenses’in resmi görevlerine dönüşü de gizemli hastalığının iyileşmesine bağlı.
"NEREDE YAŞARSA YAŞASIN EŞİ VE ÇOCUKLARIYLA BİRLİKTE OLACAK"
Charlene’in 12. yüzyıldan kalma saray yerine, eski bir çikolata fabrikasının üzerindeki iki yatak odalı dairede yaşayabileceği konuşuluyor.
Chantell Wittstock, “Charlene’in o eve yerleşip yerleşmeyeceği net değil. O sadece geri döndü ve herkes yeni koşullara alışmaya çalışıyor. Prenses çocuklarını, çocukları da annelerini yeniden gördükleri için heyecanlı” ifadesini kullandı.
Chantell Wittstock, “Nereye yerleşeceğini göreceğiz. Ama Prenses eşi ve çocuklarıyla birlikte yaşayacak” diye konuştu.
Prensi Albert ile Charlene bundan 10 yıl önce evlendi. Çiftin 6 yıl önce biri kız, biri erkek olan ikizleri doğdu. Prens Albert ayrıca başka kadınlardan evlilik dışı doğan iki çocuğunu da kabul etmişti.
Ancak geçen yıl Albert’in üçüncü bir evlilik dışı çocuğu olduğu iddiası ortaya atıldı. Bu sadece bir iddia olarak kalmadı, Albert hakkında geçen aralık ayında bir de babalık davası açıldı. Dava henüz sonuçlanmadı.
Çiftin düğününden hemen önce Prens Albert'in evlilik dışı çocukları ortaya çıkmıştı. İddialara göre Charlene evlenmeyi istememiş ve kaçmak istemişti. Düğünden önce de Charlene'in üç kez saraydan kaçmaya çalıştığı de basına yansımıştı. Ancak düğün beklendiği tarihte gerçekleşti.
Ancak düğün sırasında Charlene'in mutlu görünmemesi ve sürekli olarak ağlaması "mutsuzluktan ağlıyor" yorumlarına yol açmıştı. Sonrasında da eşinin yanında sürekli mutsuz görünen ve evlilikten sonra "prenses" unvanını alan Charlene, basında "hüzünlü prenses" olarak anılıyor.