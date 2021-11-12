‘Hüzünlü Prenses’ Charlene saraya dönmeyebilir

"NEREDE YAŞARSA YAŞASIN EŞİ VE ÇOCUKLARIYLA BİRLİKTE OLACAK"

Charlene’in 12. yüzyıldan kalma saray yerine, eski bir çikolata fabrikasının üzerindeki iki yatak odalı dairede yaşayabileceği konuşuluyor.

Chantell Wittstock, “Charlene’in o eve yerleşip yerleşmeyeceği net değil. O sadece geri döndü ve herkes yeni koşullara alışmaya çalışıyor. Prenses çocuklarını, çocukları da annelerini yeniden gördükleri için heyecanlı” ifadesini kullandı.

Chantell Wittstock, “Nereye yerleşeceğini göreceğiz. Ama Prenses eşi ve çocuklarıyla birlikte yaşayacak” diye konuştu.