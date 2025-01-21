Huzurevi hemşiresi anlattı: Ölüm döşeğindeki hastaların en çok pişman olduğu 3 şey
ABD'li huzurevi hemşiresi Julie McFadden, ölüm döşeğindeki hastaların en çok iki konuda pişmanlık yaşadığını dile getirdi. 16 yıldır sağlık sektöründe çalışan McFadden, ''Kariyerim boyunca tanıdığım yüzlerce yaşlı hasta sayesinde, nefes almak ve yürümek gibi küçük görünen eylemlerin bile değerini anladım'' dedi.
Julie McFadden, ölüm döşeğindeki hastaların en çok pişmanlık duyduğu şeylerin başında aşırı çalışmak ve dünyayı yeterince görememenin geldiğini söyledi. Amerikalı hemşire, ölümcül hastalıklarla mücadele eden yaşlıların sık sık ''Keşke sağlığımın değerini bilseydim'' serzenişinde bulunduğunu da ifade etti.