Huzurevi hemşiresi anlattı: Ölüm döşeğindeki hastaların en çok pişman olduğu 3 şey

ABD'li huzurevi hemşiresi Julie McFadden, ölüm döşeğindeki hastaların en çok iki konuda pişmanlık yaşadığını dile getirdi. 16 yıldır sağlık sektöründe çalışan McFadden, ''Kariyerim boyunca tanıdığım yüzlerce yaşlı hasta sayesinde, nefes almak ve yürümek gibi küçük görünen eylemlerin bile değerini anladım'' dedi.

Huzurevi hemşiresi anlattı: Ölüm döşeğindeki hastaların en çok pişman olduğu 3 şey - 1

Julie McFadden, ölüm döşeğindeki hastaların en çok pişmanlık duyduğu şeylerin başında aşırı çalışmak ve dünyayı yeterince görememenin geldiğini söyledi. Amerikalı hemşire, ölümcül hastalıklarla mücadele eden yaşlıların sık sık ''Keşke sağlığımın değerini bilseydim'' serzenişinde bulunduğunu da ifade etti.

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Huzurevi hemşiresi anlattı: Ölüm döşeğindeki hastaların en çok pişman olduğu 3 şey - 2

Çalışma süresi boyunca yüzlerce hasta tanıdığını söyleyen McFadden, bu durumla başa çıkabilmek için kendisine bir ''minnettarlık listesi'' oluşturduğunu ve bu listeyi her gece doldurmaya özen gösterdiğini anlattı.

Genç hemşire, "Nefes alabilmeyi, yürüyebilmeyi, güneş ışığını hissetmeyi seviyorum'' dedi.

Huzurevi hemşiresi anlattı: Ölüm döşeğindeki hastaların en çok pişman olduğu 3 şey - 3

McFadden, ölümün doğal bir süreç olduğunu ve korkulacak bir şey olmadığını söylese de, palyatif bakım hizmetlerine yeterli fon ayrılmamasını eleştirdi. "Düzgün bir şekilde ölmeniz için paranızın olması gerekiyor. Bu gerçekten talihsiz bir durum'' diyen 16 yıllık hemşire, yoksul ailelerin sevdiklerinin bakım sürecinde maddi zorluklarla karşılaştıklarını belirtti.

Huzurevi hemşiresi anlattı: Ölüm döşeğindeki hastaların en çok pişman olduğu 3 şey - 4

Bir podcast yayınında konuşan hemşire, "İşçi sınıfındansanız ve sadece hayatta kalmaya yetecek kadar para kazanıyorsanız, ölüm döşeğindeki bir yakınınıza bakabilmeniz oldukça zor'' dedi.

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