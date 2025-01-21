Huzurevi hemşiresi anlattı: Ölüm döşeğindeki hastaların en çok pişman olduğu 3 şey

McFadden, ölümün doğal bir süreç olduğunu ve korkulacak bir şey olmadığını söylese de, palyatif bakım hizmetlerine yeterli fon ayrılmamasını eleştirdi. "Düzgün bir şekilde ölmeniz için paranızın olması gerekiyor. Bu gerçekten talihsiz bir durum'' diyen 16 yıllık hemşire, yoksul ailelerin sevdiklerinin bakım sürecinde maddi zorluklarla karşılaştıklarını belirtti.