Huzurevine yerleşen usta oyuncuların değişen hayatları
30.12.2025 15:21
NTV - Haber Merkezi
Bir döneme damga vuran usta oyuncuların hayatları seneler içinde değişti. Şimdilerde kimi sağlık sorunları sebebiyle kimi de kendi isteğiyle huzurevinde yaşıyor.
Türk sinemasının usta isimleri, gerek sağlık sorunları gerek kendi istekleriyle yaşamlarını huzurevinde sürdürüyor. Hayatları değişen ünlü isimler merak edilirken; Zihni Göktay'ın son açıklaması gündem oldu.
ZİHNİ GÖKTAY
Türk tiyatrosunun duayen ismi Zihni Göktay da kısa bir süre önce huzurevine yerleşti. 79 yaşındaki ünlü isim, geçtiğimiz aylarda Feneryolu'ndaki evinin kentsel dönüşüme girdiğini, kızı Zeynep ile birlikte karar aldıktan sonra geçici olarak huzurevine yerleştiğini ifade etti.
Tiyatrodan kopmayan Göktay'dan yeni açıklama geldi. Kızının kendisine bakmak için ısrar etmesine rağmen istemediğini belirten ve çocuklarına dair eleştirilere karşı çıkan usta isim, "İnsan eti ağırdır. Ev, ev üstüne olmaz. Huzurevinde mutluyum" ifadelerini kullandı.
TULUĞ ÇİZGEN
"Ruhsar" ve "Ayrılsak da Beraberiz" gibi yapımlar başta olmak üzere birçok projede boy gösteren Tuluğ Çizgen de bir süredir huzurevinde yaşıyor. 77 yaşındaki usta oyuncu, unutkanlık hastalığı ile mücadele ediyor.
SEVTAP PARMAN
1980'li yıllara damga vuran birçok ünlü isimle kamera karşısına geçen Sevtap Parman'ın da kısa bir süre önce Alzheimer hastalığına yakalandığı ve bakımevine yatırıldığı ortaya çıktı.
NECATİ BİLGİÇ
Yeşilçam'ın emektar oyuncularından biri olan Necati Bilgiç, "Arabesk", "Bıçkın", "Davacı", "Milyarder", "Karanfilli Naciye", "Çiçek Taksi" gibi birçok projede rol aldı.
Son olarak Ata Demirer'in "Berlin Kaplanı" filminde rol alan Bilgiç, bir süredir huzurevinde yaşıyor.
SEVGİ CAN DANLI
1968 yılında Türkiye Güzeli seçilen Sevgi Can Danlı, ardından şöhreti yakaladı. Yılmaz Güney ile iki filmde başrol oynayan ve daha birçok projede rol alan Danlı, yıllar içinde sektörden uzaklaştı.
Genetik bir hastalık olan Huntington nedeniyle vücut fonksiyonlarını kaybetmesiyle tek başına hayatını idame ettiremeyen Danlı, yaşamını Darülaceze'de sürdürüyor.