Huzurevine yerleşen usta oyuncuların değişen hayatları

Türk tiyatrosunun duayen ismi Zihni Göktay da kısa bir süre önce huzurevine yerleşti. 79 yaşındaki ünlü isim, geçtiğimiz aylarda Feneryolu'ndaki evinin kentsel dönüşüme girdiğini, kızı Zeynep ile birlikte karar aldıktan sonra geçici olarak huzurevine yerleştiğini ifade etti.

Tiyatrodan kopmayan Göktay'dan yeni açıklama geldi. Kızının kendisine bakmak için ısrar etmesine rağmen istemediğini belirten ve çocuklarına dair eleştirilere karşı çıkan usta isim, "İnsan eti ağırdır. Ev, ev üstüne olmaz. Huzurevinde mutluyum" ifadelerini kullandı.