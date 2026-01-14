Huzurevine yerleşen Zihni Göktay'dan üzen haber. Kalça kemiği kırıldı, ameliyat oldu

Zihni Göktay, son röportajlarından birinde tiyatronun kendisi için ekmek teknesi olduğunu söylemiş ve şu ifadeleri kullanmıştı:

“Belli bir yaşa geldikten sonra sağlığınız önceliğiniz oluyor. Benim için beden sağlığı kadar ruh sağlığı da önemli. İşleyen demir pas tutmaz misali bir yandan da çalışmaya devam ediyorum. Tiyatro beni iyileştiriyor.”