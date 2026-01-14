Huzurevine yerleşen Zihni Göktay'dan üzen haber. Kalça kemiği kırıldı, ameliyat oldu
14.01.2026 11:49
NTV - Haber Merkezi
Birkaç ay önce huzurevine yerleştiği ortaya çıkan Zihni Göktay, kalça kemiğini kırdı. Ameliyat olan 79 yaşındaki usta ismin sağlık durumuyla ilgili açıklama geldi.
Türk tiyatrosunun usta ismi Zihni Göktay, kısa bir süre önce huzurevine yerleşti. Feneryolu'ndaki evinin kentsel dönüşüme girmesiyle geçici olarak bu kararı aldığını ifade eden 79 yaşındaki ünlü isim, bu kararıyla dikkatleri üzerine çekti.
Tiyatrodan kopmayan Göktay, çocuklarının ısrarına rağmen bu kararı aldığını ve çok mutlu olduğunu "İnsan eti ağırdır. Ev, ev üstüne olmaz. Huzurevinde mutluyum" sözleriyle açıkladı.
KALÇA KEMİĞİ KIRILDI
"Lüküs Hayat" ve "Cennet Mahallesi"ndeki unutulmaz performansıyla gönüllerde taht kuran usta oyuncu Zihni Göktay, geçirdiği rahatsızlık sonrası kalça kemiğini kırdı.
Bu sebeple meslektaşı Cihat Tamer ile rol aldığı tiyatro oyunundan da ayrılmak zorunda kalan usta isim, ameliyat oldu.
USTA OYUNCUNUN SON DURUMU
Göktay'ın sağlık durumu ile ilgili açıklama tiyatro oyununun yapım şirketinden geldi. Sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada, Zihni Göktay'ın başarılı bir ameliyat geçirdiği ve sağlık durumu gayet iyi olduğu belirtildi.
"TİYATRO BENİ İYİLEŞTİRİYOR"
Zihni Göktay, son röportajlarından birinde tiyatronun kendisi için ekmek teknesi olduğunu söylemiş ve şu ifadeleri kullanmıştı:
“Belli bir yaşa geldikten sonra sağlığınız önceliğiniz oluyor. Benim için beden sağlığı kadar ruh sağlığı da önemli. İşleyen demir pas tutmaz misali bir yandan da çalışmaya devam ediyorum. Tiyatro beni iyileştiriyor.”