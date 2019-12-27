Hz. İsa'yı eşcinsel gösteren filmin yapımcısına saldırı 

Hz. İsa'yı eşcinsel olarak tasvir eden Brezilya yapımı The First Temptation of Christ filmine tepkiler devam ediyor.
2 milyon kişinin yayından kaldırılması için imza toplamasının ardından şimdi de filmin yapımcılığını üstlenen komedi grubunun binasına molotofkokteylli saldırı düzenlendi.
Saldırıda kimsenin yaralanmadığı belirtilirken, grup tarafından yapılan açıklamada "Daha güçlü, daha ilham verici olarak devam edeceğiz, ülke bu nefret fırtınasından kurtulacak ve konuşma özgürlüğünün yanı sıra aşk da hüküm sürecek" ifadelerini kullandı.
Brezilya Devlet Başkanı'nın oğlu Eduardo Bolsonaro ise filmi bir 'çöp' olarak nitelendirerek "Yapımcıların Brezilya toplumunu temsil etmediğini" dile getirdi.