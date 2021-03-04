İbo Show 16.yeni bölüm fotoğrafları

Yayınlandığı günden beri Cumartesi akşamlarının vazgeçilmezi olan İbo Show, bu hafta yayınlanacak olan yeni bölümünde Niran Ünsal, Yavuz Bingöl, Gülay, İsmail Altunsaray ve Serpil Sarı’yı konuk ederek unutulmaz bir geceye imza atıyor.