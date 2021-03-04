İbo Show 16.yeni bölüm fotoğrafları

İbo Show, 6 Mart Cumartesi yayınlanacak olan yeni bölümünde; Niran Ünsal, Yavuz Bingöl, Gülay, İsmail Altunsaray ve Serpil Sarı’yı konuk ederek unutulmaz bir geceye imza atıyor.

ntv.com.tr 04.03.2021 - 11:46

İbo Show 16.yeni bölüm fotoğrafları - 1
Star’da yayınlanan her Cumartesi seyircisini ekran başına kilitleyen İbo Show, keyif dolu bir bölümle seyirci karşısına çıkıyor.
İbo Show 16.yeni bölüm fotoğrafları - 2

Yayınlandığı günden beri Cumartesi akşamlarının vazgeçilmezi olan İbo Show, bu hafta yayınlanacak olan yeni bölümünde Niran Ünsal, Yavuz Bingöl, Gülay, İsmail Altunsaray ve Serpil Sarı’yı konuk ederek unutulmaz bir geceye imza atıyor.

İbo Show 16.yeni bölüm fotoğrafları - 3
Yapımcılığını Poll Production ve Global Medya’nın üstlendiği; her hafta birbirinden ünlü isimlerin ağırlandığı programda, unutulmaz bir gece yaşanacak.
İbo Show 16.yeni bölüm fotoğrafları - 4

Seyircisine muhteşem konuklarıyla keyif dolu bir gece yaşatmaya hazırlanan İbo Show; Niran Ünsal, Yavuz Bingöl, Gülay, İsmail Altunsaray ve Serpil Sarı ile cumartesi gecesine damgasını vuracak.

İbo Show 16.yeni bölüm fotoğrafları - 5

İbo Show, yeni bölümüyle 6 Mart Cumartesi, saat 20.00’de Star’da.

İbo Show 16.yeni bölüm fotoğrafları - 6
İBO SHOW YENİ BÖLÜM TANITIMI
İbo Show 16.yeni bölüm fotoğrafları - 7
İbo Show 16.yeni bölüm fotoğrafları - 8
İbo Show 16.yeni bölüm fotoğrafları - 9
İbo Show 16.yeni bölüm fotoğrafları - 10
İbo Show 16.yeni bölüm fotoğrafları - 11

DİĞER GALERİLER

DAHA FAZLA GÖSTER