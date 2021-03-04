İbo Show 16.yeni bölüm fotoğrafları

ntv.com.tr 04.03.2021 - 11:46
Yayınlandığı günden beri Cumartesi akşamlarının vazgeçilmezi olan İbo Show, bu hafta yayınlanacak olan yeni bölümünde Niran Ünsal, Yavuz Bingöl, Gülay, İsmail Altunsaray ve Serpil Sarı’yı konuk ederek unutulmaz bir geceye imza atıyor.
Seyircisine muhteşem konuklarıyla keyif dolu bir gece yaşatmaya hazırlanan İbo Show; Niran Ünsal, Yavuz Bingöl, Gülay, İsmail Altunsaray ve Serpil Sarı ile cumartesi gecesine damgasını vuracak.
İbo Show, yeni bölümüyle 6 Mart Cumartesi, saat 20.00’de Star’da.