İbo Show 17. yeni bölüme Berkay, Nükhet Duru, Suzan Kardeş ve Volkan Sevencan konuk oluyor

İbo Show yeni bölüm fotoğrafları yayınlandı. Yeni bölümde konuklar Berkay, Nükhet Duru, Suzan Kardeş ve Volkan Sevencan cumartesi akşamı Star TV ekranında olacak.

11.03.2021 - 10:31

İbo Show 17. yeni bölüme Berkay, Nükhet Duru, Suzan Kardeş ve Volkan Sevencan konuk oluyor - 1
Star’da yayınlanan her Cumartesi seyircisini ekran başına kilitleyen ‘İbo Show’, keyif dolu bir bölümle seyirci karşısına çıkıyor.
İbo Show 17. yeni bölüme Berkay, Nükhet Duru, Suzan Kardeş ve Volkan Sevencan konuk oluyor - 2
Yayınlandığı günden beri Cumartesi akşamlarının vazgeçilmezi olan ‘İbo Show’, bu hafta yayınlanacak olan yeni bölümünde; Berkay, Nükhet Duru, Suzan Kardeş ve Volkan Sevencan’ı konuk ederek unutulmaz bir geceye imza atıyor.
İbo Show 17. yeni bölüme Berkay, Nükhet Duru, Suzan Kardeş ve Volkan Sevencan konuk oluyor - 3
İşte İbo Show'un yeni bölümünden yansıyan kareler...
İbo Show 17. yeni bölüme Berkay, Nükhet Duru, Suzan Kardeş ve Volkan Sevencan konuk oluyor - 4
İbo Show 17. yeni bölüme Berkay, Nükhet Duru, Suzan Kardeş ve Volkan Sevencan konuk oluyor - 5
İbo Show 17. yeni bölüme Berkay, Nükhet Duru, Suzan Kardeş ve Volkan Sevencan konuk oluyor - 6
İbo Show 17. yeni bölüme Berkay, Nükhet Duru, Suzan Kardeş ve Volkan Sevencan konuk oluyor - 7
İbo Show 17. yeni bölüme Berkay, Nükhet Duru, Suzan Kardeş ve Volkan Sevencan konuk oluyor - 8
İbo Show 17. yeni bölüme Berkay, Nükhet Duru, Suzan Kardeş ve Volkan Sevencan konuk oluyor - 9
İbo Show 17. yeni bölüme Berkay, Nükhet Duru, Suzan Kardeş ve Volkan Sevencan konuk oluyor - 10

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