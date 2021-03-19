İbo Show 18. bölüm fotoğrafları: Ceylan, İsmail YK, Fatih Ürek ve Zahide Yetiş konuk oluyor

19.03.2021 - 09:34
Star’da yayınlanan ve her Cumartesi seyircisini ekran başına kilitleyen ‘İbo Show’, yine keyif dolu bir bölümle ekrana geliyor.
Yayınlandığı günden beri Cumartesi akşamlarının vazgeçilmezi olan ‘İbo Show’, bu hafta yayınlanacak olan yeni bölümünde; Ceylan, İsmail YK, Fatih Ürek ve Zahide Yetiş’i konuk ederek unutulmaz bir geceye imza atıyor.
Yapımcılığını Poll Production ve Global Medya’nın üstlendiği; her hafta birbirinden ünlü isimlerin ağırlandığı programda, unutulmaz bir gece yaşanacak.
Seyircisine muhteşem konuklarıyla keyif dolu bir gece yaşatmaya hazırlanan ‘İbo Show’; Ceylan, İsmail YK, Fatih Ürek ve Zahide Yetiş ile cumartesi gecesine damgasını vuracak.
İşte yeni bölümden diğer kareler...