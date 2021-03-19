İbo Show 18. bölüm fotoğrafları: Ceylan, İsmail YK, Fatih Ürek ve Zahide Yetiş konuk oluyor

Star’da yayınlanan ve her Cumartesi seyircisini ekran başına kilitleyen ‘İbo Show'un yeni bölüm konukları belli oldu. Yeni bölümde Ceylan, İsmail YK, Fatih Ürek ve Zahide Yetiş olacak.

19.03.2021 - 09:34

İbo Show 18. bölüm fotoğrafları: Ceylan, İsmail YK, Fatih Ürek ve Zahide Yetiş konuk oluyor - 1

Star’da yayınlanan ve her Cumartesi seyircisini ekran başına kilitleyen ‘İbo Show’, yine keyif dolu bir bölümle ekrana geliyor.

İbo Show 18. bölüm fotoğrafları: Ceylan, İsmail YK, Fatih Ürek ve Zahide Yetiş konuk oluyor - 2

Yayınlandığı günden beri Cumartesi akşamlarının vazgeçilmezi olan ‘İbo Show’, bu hafta yayınlanacak olan yeni bölümünde; Ceylan, İsmail YK, Fatih Ürek ve Zahide Yetiş’i konuk ederek unutulmaz bir geceye imza atıyor.

İbo Show 18. bölüm fotoğrafları: Ceylan, İsmail YK, Fatih Ürek ve Zahide Yetiş konuk oluyor - 3

Yapımcılığını Poll Production ve Global Medya’nın üstlendiği; her hafta birbirinden ünlü isimlerin ağırlandığı programda, unutulmaz bir gece yaşanacak. 

İbo Show 18. bölüm fotoğrafları: Ceylan, İsmail YK, Fatih Ürek ve Zahide Yetiş konuk oluyor - 4

Seyircisine muhteşem konuklarıyla keyif dolu bir gece yaşatmaya hazırlanan ‘İbo Show’; Ceylan, İsmail YK, Fatih Ürek ve Zahide Yetiş ile cumartesi gecesine damgasını vuracak.

İşte yeni bölümden diğer kareler...

İbo Show 18. bölüm fotoğrafları: Ceylan, İsmail YK, Fatih Ürek ve Zahide Yetiş konuk oluyor - 5
İbo Show 18. bölüm fotoğrafları: Ceylan, İsmail YK, Fatih Ürek ve Zahide Yetiş konuk oluyor - 6
İbo Show 18. bölüm fotoğrafları: Ceylan, İsmail YK, Fatih Ürek ve Zahide Yetiş konuk oluyor - 7
İbo Show 18. bölüm fotoğrafları: Ceylan, İsmail YK, Fatih Ürek ve Zahide Yetiş konuk oluyor - 8
İbo Show 18. bölüm fotoğrafları: Ceylan, İsmail YK, Fatih Ürek ve Zahide Yetiş konuk oluyor - 9
İbo Show 18. bölüm fotoğrafları: Ceylan, İsmail YK, Fatih Ürek ve Zahide Yetiş konuk oluyor - 10

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