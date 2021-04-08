İbo Show 21. bölüm fotoğrafları: Fettah Can, Ziynet Sali, Bilal Sonses ve Yavuz Seçkin konuk oluyor

08.04.2021 - 12:36
Star’da yayınlanan ve her Cumartesi seyircisini ekran başına kilitleyen ‘İbo Show’, yine keyif dolu bir bölümle ekrana geliyor.
Yayınlandığı günden beri Cumartesi akşamlarının vazgeçilmezi olan ‘İbo Show’, bu hafta yayınlanacak olan yeni bölümünde; Fettah Can, Ziynet Sali, Bilal Sonses ve Yavuz Seçkin’i konuk ederek unutulmaz bir geceye imza atıyor.
Seyircisine muhteşem konuklarıyla keyif dolu bir gece yaşatmaya hazırlanan ‘İbo Show’; Fettah Can, Ziynet Sali, Bilal Sonses ve Yavuz Seçkin ile cumartesi gecesine damgasını vuracak.
İşte yeni bölümden diğer kareler...