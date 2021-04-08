İbo Show 21. bölüm fotoğrafları: Fettah Can, Ziynet Sali, Bilal Sonses ve Yavuz Seçkin konuk oluyor

Yayınlandığı günden beri Cumartesi akşamlarının vazgeçilmezi olan ‘İbo Show’, bu hafta yayınlanacak olan yeni bölümünde; Fettah Can, Ziynet Sali, Bilal Sonses ve Yavuz Seçkin’i konuk ederek unutulmaz bir geceye imza atıyor.