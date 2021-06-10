İbo Show 28. yeni bölüm fotoğrafları

ntv.com.tr 10.06.2021 - 11:29
Star’da yayınlanan ve her Cumartesi seyircisini ekran başına kilitleyen İbo Show, yine keyif dolu bir bölümle ekrana geliyor.
Yapımcılığını Poll Production ve Global Medya’nın üstlendiği; her hafta birbirinden ünlü isimlerin ağırlandığı programda, unutulmaz bir gece yaşanacak.
GRUP LAÇİN’DEN YENİ ŞARKI
Yıllar sonra İbo Show’a konuk olmanın heyecanını yaşayan ‘Grup Laçin’ üyeleri ilk kez seslendirdikleri yeni şarkılarını İbrahim Tatlıses’in beğenisine sundular. Özel hayatlarına dair samimi itirafta bulunan grup üyeleri keyifli sohbet süresince İbrahim Tatlıses ile özlem giderdi.
İSMAİL TÜRÜT’TEN BÜYÜK JEST
Karadeniz müziğinin sevilen sesi İsmail Türüt ise İbrahim Tatlıses’e olan sevgisini ünlü türkücüye özel yazdığı şarkıyla dile getirdi. Türüt’ün bu jesti İbrahim Tatlıses’i hem ağlattı hem de güldürdü. Şarkı ve türkülerle müzik ziyafeti verilen program düetlerle renklendi.
DUYGUSAL ANLAR YAŞANDI
Ömer Danış, Haktan ve İntizar’ın kendilerine has yorumlarıyla söyledikleri şarkılarla hayran bıraktığı programda eski defterler de masaya yatırıldı. Nostalji görüntüleriyle geçmişte kısa bir yolculuğa çıkan konuklar duygusal anlar yaşadılar.
ÇİĞ KÖFTE İKRAM ETTİ
İbo Show’un bir diğer sürprizi ise Tatlıses’in misafirlerine çiğ köfte ikramında bulunması oldu. İbrahim Tatlıses, program konuklarına çiğ köfte dağıtarak jest yaptı.