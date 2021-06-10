İbo Show 28. yeni bölüm fotoğrafları

Star’da yayınlanan ve her cumartesi seyircisini ekran başına kilitleyen İbo Show’un 12 Haziran'da yayınlanacak olan yeni bölümünde; Haktan, Grup Laçin, İsmail Türüt, İntizar ve Ömer Danış konuk oluyor. İşte İbo Show yeni bölüm fotoğrafları...

ntv.com.tr 10.06.2021 - 11:29

İbo Show 28. yeni bölüm fotoğrafları - 1

Star’da yayınlanan ve her Cumartesi seyircisini ekran başına kilitleyen İbo Show, yine keyif dolu bir bölümle ekrana geliyor.

Yapımcılığını Poll Production ve Global Medya’nın üstlendiği; her hafta birbirinden ünlü isimlerin ağırlandığı programda, unutulmaz bir gece yaşanacak.

İbo Show 28. yeni bölüm fotoğrafları - 2
Seyircisine muhteşem konuklarıyla keyif dolu bir gece yaşatmaya hazırlanan İbo Show; Haktan, Grup Laçin, İsmail Türüt, İntizar ve Ömer Danış ile cumartesi gecesine damgasını vuracak.
İbo Show 28. yeni bölüm fotoğrafları - 3

GRUP LAÇİN’DEN YENİ ŞARKI

Yıllar sonra İbo Show’a konuk olmanın heyecanını yaşayan ‘Grup Laçin’ üyeleri ilk kez seslendirdikleri yeni şarkılarını İbrahim Tatlıses’in beğenisine sundular. Özel hayatlarına dair samimi itirafta bulunan grup üyeleri keyifli sohbet süresince İbrahim Tatlıses ile özlem giderdi.

İbo Show 28. yeni bölüm fotoğrafları - 4

İSMAİL TÜRÜT’TEN BÜYÜK JEST

Karadeniz müziğinin sevilen sesi İsmail Türüt ise İbrahim Tatlıses’e olan sevgisini ünlü türkücüye özel yazdığı şarkıyla dile getirdi. Türüt’ün bu jesti İbrahim Tatlıses’i hem ağlattı hem de güldürdü. Şarkı ve türkülerle müzik ziyafeti verilen program düetlerle renklendi.

İbo Show 28. yeni bölüm fotoğrafları - 5

DUYGUSAL ANLAR YAŞANDI

Ömer Danış, Haktan ve İntizar’ın kendilerine has yorumlarıyla söyledikleri şarkılarla hayran bıraktığı programda eski defterler de masaya yatırıldı. Nostalji görüntüleriyle geçmişte kısa bir yolculuğa çıkan konuklar duygusal anlar yaşadılar.

İbo Show 28. yeni bölüm fotoğrafları - 6

ÇİĞ KÖFTE İKRAM ETTİ

İbo Show’un bir diğer sürprizi ise Tatlıses’in misafirlerine çiğ köfte ikramında bulunması oldu. İbrahim Tatlıses, program konuklarına çiğ köfte dağıtarak jest yaptı.

İbo Show 28. yeni bölüm fotoğrafları - 7
İBO SHOW YENİ BÖLÜM TANITIMI (TIKLA İZLE)
İbo Show 28. yeni bölüm fotoğrafları - 8
İbo Show 28. yeni bölüm fotoğrafları - 9
İbo Show 28. yeni bölüm fotoğrafları - 10

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