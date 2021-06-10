İbo Show 28. yeni bölüm fotoğrafları

Star’da yayınlanan ve her Cumartesi seyircisini ekran başına kilitleyen İbo Show, yine keyif dolu bir bölümle ekrana geliyor.

Yapımcılığını Poll Production ve Global Medya’nın üstlendiği; her hafta birbirinden ünlü isimlerin ağırlandığı programda, unutulmaz bir gece yaşanacak.