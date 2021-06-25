İbo Show yeni bölüm fotoğrafları: Ankaralı Coşkun, Ankaralı Turgut, Hasan Yılmaz ve Ömer Faruk Bostan konuk oluyor

Star’da yayınlanan ve her Cumartesi seyircisini ekran başına kilitleyen ‘İbo Show’, sezon finaliyle keyif dolu bir gece yaşatacak. Yayınlandığı günden beri Cumartesi akşamlarının vazgeçilmezi olan ‘İbo Show’, bu hafta yayınlanacak olan yeni bölümünde; Ankaralı Coşkun, Ankaralı Turgut, Hasan Yılmaz, Ömer Faruk Bostan’ı konuk edecek. Aynı zamanda Hatice ve Şafak Sezer’in de konuk olarak katılacağı ‘İbo Show’, eğlence ve kahkaha dolu bir geceye imza atacak.

25.06.2021 - 15:04 | Son Güncelleme : 25.06.2021 - 15:07

İbo Show yeni bölüm fotoğrafları: Ankaralı Coşkun, Ankaralı Turgut, Hasan Yılmaz ve Ömer Faruk Bostan konuk oluyor - 1

Yapımcılığını Poll Production ve Global Medya’nın üstlendiği; her hafta birbirinden ünlü isimlerin ağırlandığı programda, unutulmaz bir gece yaşanacak.

İBO SHOW 30. YENİ BÖLÜM TANITIMI (TIKLA İZLE)

İbo Show yeni bölüm fotoğrafları: Ankaralı Coşkun, Ankaralı Turgut, Hasan Yılmaz ve Ömer Faruk Bostan konuk oluyor - 2

Seyircisine muhteşem konuklarıyla keyif dolu bir gece yaşatmaya hazırlanan ‘İbo Show’; Ankaralı Coşkun, Ankaralı Turgut, Hasan Yılmaz, Ömer Faruk Bostan’ın başarılı sahne performanslarıyla geceye damga vuracak.

İbo Show yeni bölüm fotoğrafları: Ankaralı Coşkun, Ankaralı Turgut, Hasan Yılmaz ve Ömer Faruk Bostan konuk oluyor - 3

HATİCE VE ŞAFAK SEZER SÜRPRİZİ

Programa katılan Hatice ve Şafak Sezer’de unutulmaz bir gece yaşatacak. Eğlencenin tavan yaptığı İbo Show, Şafak Sezer’in esprileriyle şenlenecek.

İbo Show yeni bölüm fotoğrafları: Ankaralı Coşkun, Ankaralı Turgut, Hasan Yılmaz ve Ömer Faruk Bostan konuk oluyor - 4
İşte yeni bölümden diğer kareler...
İbo Show yeni bölüm fotoğrafları: Ankaralı Coşkun, Ankaralı Turgut, Hasan Yılmaz ve Ömer Faruk Bostan konuk oluyor - 5
İbo Show yeni bölüm fotoğrafları: Ankaralı Coşkun, Ankaralı Turgut, Hasan Yılmaz ve Ömer Faruk Bostan konuk oluyor - 6
İbo Show yeni bölüm fotoğrafları: Ankaralı Coşkun, Ankaralı Turgut, Hasan Yılmaz ve Ömer Faruk Bostan konuk oluyor - 7
İbo Show yeni bölüm fotoğrafları: Ankaralı Coşkun, Ankaralı Turgut, Hasan Yılmaz ve Ömer Faruk Bostan konuk oluyor - 8
İbo Show yeni bölüm fotoğrafları: Ankaralı Coşkun, Ankaralı Turgut, Hasan Yılmaz ve Ömer Faruk Bostan konuk oluyor - 9
İbo Show yeni bölüm fotoğrafları: Ankaralı Coşkun, Ankaralı Turgut, Hasan Yılmaz ve Ömer Faruk Bostan konuk oluyor - 10

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