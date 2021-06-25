İbo Show yeni bölüm fotoğrafları: Ankaralı Coşkun, Ankaralı Turgut, Hasan Yılmaz ve Ömer Faruk Bostan konuk oluyor

25.06.2021 - 15:04 | Son Güncelleme : 25.06.2021 - 15:07
Yapımcılığını Poll Production ve Global Medya’nın üstlendiği; her hafta birbirinden ünlü isimlerin ağırlandığı programda, unutulmaz bir gece yaşanacak.
Seyircisine muhteşem konuklarıyla keyif dolu bir gece yaşatmaya hazırlanan ‘İbo Show’; Ankaralı Coşkun, Ankaralı Turgut, Hasan Yılmaz, Ömer Faruk Bostan’ın başarılı sahne performanslarıyla geceye damga vuracak.
HATİCE VE ŞAFAK SEZER SÜRPRİZİ
Programa katılan Hatice ve Şafak Sezer’de unutulmaz bir gece yaşatacak. Eğlencenin tavan yaptığı İbo Show, Şafak Sezer’in esprileriyle şenlenecek.