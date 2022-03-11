İbo Show yeni bölüm fotoğrafları ve konukları: Seren Serengil, Yeşim Salkım, Bülent Serttaş ve Altay

BÜLENT SERTTAŞ VE ORYANTAL DİDEM ARASINDAKİ BUZLAR ERİYOR MU?



Geçtiğimiz yıl İbo Show’a katılan Bülent Serttaş’ın, Oryantal Didem çıktığında dansını izlememesi çok konuşulmuştu. Bülent Serttaş ve Didem bu olay hakkında ilk kez İbo Show’da açıklama yapacak.