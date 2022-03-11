İbo Show yeni bölüm fotoğrafları ve konukları: Seren Serengil, Yeşim Salkım, Bülent Serttaş ve Altay

Haberler 11.03.2022 - 16:34
Yapımcılığını Poll Production ve Global Medya’nın üstlendiği; her hafta birbirinden ünlü isimlerin ağırlandığı programda, unutulmaz bir gece yaşanacak.
Seyircisine muhteşem konuklarıyla keyif dolu bir gece yaşatmaya hazırlanan ‘İbo Show’; canlı performansı ve iddialı sorularıyla Seren Serengil, sevilen şarkıları ve dobra açıklamalarıyla Yeşim Salkım, sempatik kişiliği ve güçlü yorumuyla Bülent Serttaş, dillerden düşmeyen aşk şarkılarıyla Altay ve özel danslarıyla Oryantal Didem’i konuk edecek.
Seren Serengil’in sorduğu “Hülya Avşar’a aşık mıydınız?” sorusuna da ilk kez cevap verecek olan İbrahim Tatlıses, yaptığı açıklamalarıyla çok şaşırtacak. Hülya Avşar, İbrahim Tatlıses ile evlenmek istedi mi? Seren Serengil’in evinde çekilen film setinde neler yaşandı? Serengil mazideki hatırlarını İbo Show’da anlatacak.
Şarkılarıyla tüm stüdyoyu coşturan Bülent Serttaş’a Altay da eşlik edecek. Rap düeti yapan ikili, şarkı ve danslarıyla stüdyoda eğlenceli dakikalar yaşatacak.
BÜLENT SERTTAŞ VE ORYANTAL DİDEM ARASINDAKİ BUZLAR ERİYOR MU?
Geçtiğimiz yıl İbo Show’a katılan Bülent Serttaş’ın, Oryantal Didem çıktığında dansını izlememesi çok konuşulmuştu. Bülent Serttaş ve Didem bu olay hakkında ilk kez İbo Show’da açıklama yapacak.
İşte yeni bölümden diğer kareler...