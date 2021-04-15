İbo Show yeni bölüm konukları: Deniz Seki, İrem Derici, Sinan Akçıl ve Erkan Petekkaya

Star’da yayınlanan ve her Cumartesi seyircisini ekran başına kilitleyen ‘İbo Show’, yine keyif dolu bir bölümle ekrana geliyor. Yayınlandığı günden beri Cumartesi akşamlarının vazgeçilmezi olan ‘İbo Show’, bu hafta yayınlanacak olan yeni bölümünde; Deniz Seki, İrem Derici, Sinan Akçıl ve Erkan Petekkaya’yı konuk ederek unutulmaz bir geceye imza atıyor.

15.04.2021 - 10:31

İbo Show yeni bölüm konukları: Deniz Seki, İrem Derici, Sinan Akçıl ve Erkan Petekkaya - 1

Yapımcılığını Poll Production ve Global Medya’nın üstlendiği; her hafta birbirinden ünlü isimlerin ağırlandığı programda, unutulmaz bir gece yaşanacak.

İbo Show yeni bölüm konukları: Deniz Seki, İrem Derici, Sinan Akçıl ve Erkan Petekkaya - 2

Seyircisine muhteşem konuklarıyla keyif dolu bir gece yaşatmaya hazırlanan ‘İbo Show’; Deniz Seki, İrem Derici, Sinan Akçıl ve Erkan Petekkaya ile cumartesi gecesine damgasını vuracak.

İbo Show yeni bölüm konukları: Deniz Seki, İrem Derici, Sinan Akçıl ve Erkan Petekkaya - 3

11 yıl aradan sonra yeniden stüdyoya giren İbrahim Tatlıses, ‘Gelmesin’ isimli yeni şarkısını da ilk kez Cumartesi gecesi seslendirecek. 

İbo Show yeni bölüm konukları: Deniz Seki, İrem Derici, Sinan Akçıl ve Erkan Petekkaya - 4

Sözü ve müziği Sema Nur Kaplan, aranjesi ise Ceyhun Çelikten imzası taşıyan Poll Production imzalı şarkı, Cumartesi günü ilk kez yayınlanacak.

İşte yeni bölümden diğer kareler...

İbo Show yeni bölüm konukları: Deniz Seki, İrem Derici, Sinan Akçıl ve Erkan Petekkaya - 5
İbo Show yeni bölüm konukları: Deniz Seki, İrem Derici, Sinan Akçıl ve Erkan Petekkaya - 6
İbo Show yeni bölüm konukları: Deniz Seki, İrem Derici, Sinan Akçıl ve Erkan Petekkaya - 7
İbo Show yeni bölüm konukları: Deniz Seki, İrem Derici, Sinan Akçıl ve Erkan Petekkaya - 8
İbo Show yeni bölüm konukları: Deniz Seki, İrem Derici, Sinan Akçıl ve Erkan Petekkaya - 9

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