İbo Show yeni sezon başlıyor: Necati Şaşmaz, Hakan Taşıyan, Yiğit Mahzuni, Melek Mosso, Şafak Sezer ve Oryantal Didem konuk oluyor

Yapımcılığını Poll Production ve Global Medya’nın üstlendiği; her hafta birbirinden ünlü isimlerin ağırlanacağı ‘İbo Show’, yeni sezona sürprizlerle başlıyor. İlk bölüm tanıtımıyla da büyük merak uyandıran ‘İbo Show’; kahkaha, müzik ve eğlenceyi bir arada yaşatacak.





