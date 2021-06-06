İbo Show'da nostalji rüzgarı esti

ntv.com.tr 06.06.2021 - 10:42
İbo Show; Mehmet Ali Erbil, Gülben Ergen, Mahmut Tuncer ve Özgür Alter ile cumartesi gecesine damgasını vurdu. İbo Show’da yayınlanan nostaljik görüntülerin de yer aldığı program hem hüzünlendirdi hem de keyif dolu anlar yaşattı.
GÖZYAŞLARI SEL OLDU
İbo Show’un eski bölümlerine de yer verilen programda, Osman Yağmurdereli’nin görüntüleri herkesi gözyaşlarına boğdu. Yıllar önce İbo Show’a konuk olan Osman Yağmurdereli ile görüntülerin ekrana gelmesiyle stüdyoda duygu dolu anlar yaşandı.
YILLAR SONRA YENİDEN EKRANDA
Yaşadığı sağlık sorunları sebebiyle ekranlardan uzak kalan Mehmet Ali Erbil, uzun bir aranın ardından ilk kez İbo Show’a konuk oldu. Esprileriyle programa renk katan sevilen şovmen, yakında ekranlara döneceğinin müjdesini verdi. Mehmet Ali Erbil, yaptığı esprilerle herkesi kahkahaya boğdu.
YEDİNCİ KEZ BARIŞTILAR
Bir süredir küs olan Mahmut Tuncer ile İbrahim Tatlıses, İbo Show’da bir araya gelerek küslüklerine son verdi. Zaman zaman küsüp barışan eski dostlar, yedinci kez barışarak bir rekora imza attı. Geçmiş günlerden bahseden Mahmut Tuncer ve İbrahim Tatlıses’in komik anıları herkesi güldürdü. Öte yandan ‘Jandarma’ isimli sevilen şarkısını seslendiren Mahmut Tuncer, büyük alkış aldı.
GÜLBEN ERGEN NEŞESİYLE İBO SHOW’U ŞENLENDİRDİ
Birbirinden değerli isimlerin ağırlandığı İbo Show’un konukları arasında Gülben Ergen’de vardı. Ergen, neşesi ve keyifli sohbetiyle keyifli anlar yaşatırken, seslendirdiği şarkılarla da keyifli anlar yaşattı.
KİTABINI YAZMAKTAN VAZGEÇTİ
İbo Show’un sürpriz konuğu ise Aydemir Akbaş oldu. Bir anda stüdyoya giren Akbaş, tatlı bir şaşkınlık yarattı. Acele hareket ettiği için takma dişlerini evde unuttuğu söyleyen ünlü oyuncu herkesi kahkahaya boğdu. Aydemir Akbaş, Tatlıses ile olan anılarını anlatacağı kitabıyla ilgili de sürpriz açıklamalarda bulundu. Kitabı yazmaktan vazgeçtiğini söyleyen Akbaş, bu kararı alma sebebini de ilk kez açıkladı. İbrahim Tatlıses yüzünden kitabı yazmakla bitiremediğini söyleyen Aydemir Akbaş, esprili bir dille iyi bir şeyin çok az olduğunu söyleyerek herkesi kahkahaya boğdu.
İBRAHİM TATLISES’TEN TAM NOT ALDI
Daha önce konuk olduğu ‘Demet ve Alişan ile Sabah Sabah’ programında İbrahim Tatlıses’in dikkatini çeken ve bu vesileyle İbo Show’a konuk olan Özgür Alter ise güçlü sesiyle herkesi hayran bıraktı. Hayranı olduğu İbrahim Tatlıses’in programında şarkı söyleyen Özgür Alter, güçlü yorumu ve sahne performansı ile Tatlıses’ten tam not aldı.