İbo Show'da nostalji rüzgarı esti

KİTABINI YAZMAKTAN VAZGEÇTİ

İbo Show’un sürpriz konuğu ise Aydemir Akbaş oldu. Bir anda stüdyoya giren Akbaş, tatlı bir şaşkınlık yarattı. Acele hareket ettiği için takma dişlerini evde unuttuğu söyleyen ünlü oyuncu herkesi kahkahaya boğdu. Aydemir Akbaş, Tatlıses ile olan anılarını anlatacağı kitabıyla ilgili de sürpriz açıklamalarda bulundu. Kitabı yazmaktan vazgeçtiğini söyleyen Akbaş, bu kararı alma sebebini de ilk kez açıkladı. İbrahim Tatlıses yüzünden kitabı yazmakla bitiremediğini söyleyen Aydemir Akbaş, esprili bir dille iyi bir şeyin çok az olduğunu söyleyerek herkesi kahkahaya boğdu.

İBRAHİM TATLISES’TEN TAM NOT ALDI

Daha önce konuk olduğu ‘Demet ve Alişan ile Sabah Sabah’ programında İbrahim Tatlıses’in dikkatini çeken ve bu vesileyle İbo Show’a konuk olan Özgür Alter ise güçlü sesiyle herkesi hayran bıraktı. Hayranı olduğu İbrahim Tatlıses’in programında şarkı söyleyen Özgür Alter, güçlü yorumu ve sahne performansı ile Tatlıses’ten tam not aldı.