İbo Show'da türkü ve arabesk gecesi: Cengiz İmren, Songül Karlı, Sinan Zorbey, Ümit Yaşar, Sakiler ve Ozan Akbaba konuk oluyor

Star ekranlarının vazgeçilmez eğlence programı ‘İbo Show’, yeni bölümüyle pazar günleri ekrana geliyor. Yayınlandığı günden beri müziğin ve eğlencenin tek adresi olan ‘İbo Show’’da bu hafta türkü ve arabesk gecesi yaşanacak. İbo Show’un bu haftaki konukları arasında; Cengiz İmren, Songül Karlı, Sinan Zorbey, Ümit Yaşar, Sakiler ve Ozan Akbaba yer alıyor.

Haberler 25.02.2022 - 14:19 | Son Güncelleme : 25.02.2022 - 14:21

İbo Show'da türkü ve arabesk gecesi: Cengiz İmren, Songül Karlı, Sinan Zorbey, Ümit Yaşar, Sakiler ve Ozan Akbaba konuk oluyor - 1

Yapımcılığını Poll Production ve Global Medya’nın üstlendiği; her hafta birbirinden ünlü isimlerin ağırlandığı programda, unutulmaz bir gece yaşanacak. Seyircisine muhteşem konuklarıyla keyif dolu bir gece yaşatmaya hazırlanan ‘’; uzun yıllar sonra yeni albümüyle tekrar sevenleriyle buluşan Cengiz İmren, Türk Halk Müziğinin sevilen sesi Songül Karlı, arabesk-fantezi müziğinin güçlü yorumcularından Sinan Zorbey, sevilen şarkıları ve eşsiz yorumuyla Ümit Yaşar, son dönemlerin parlayan grubu Sakiler, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin İlyas’ı Ozan Akbaba ve renkli sohbetiyle Şafak Sezer ile pazar gecesine damgasını vuracak.


İbo Show'da türkü ve arabesk gecesi: Cengiz İmren, Songül Karlı, Sinan Zorbey, Ümit Yaşar, Sakiler ve Ozan Akbaba konuk oluyor - 2

“Dünyadan Uzak” şarkısıyla büyük patlama yapan “Sakiler”, İbo Show’a konuk oluyor. Sakiler‘in hikayesi ve çok sevilen şarkıları izleyenlerlere unutulmaz anlar yaşatacak. Aynı zamanda ‘Sakiler’ grubunun hikayesini Tatlıses soracak, milyonlarlar öğrenecek.


İbo Show'da türkü ve arabesk gecesi: Cengiz İmren, Songül Karlı, Sinan Zorbey, Ümit Yaşar, Sakiler ve Ozan Akbaba konuk oluyor - 3

TANIŞMA HİKAYESİ: TİR TİR TİTRİYORDU

Program konukları arasında yer alan arabesk müziğinin sevilen sesi Cengiz İmren, yeni albümüyle İmparator’un karşısına çıkıyor. Yıllar sonra ekranlara dönen İmren’in Tatlıses ile tanışma hikayesi herkesi çok şaşırtacak.


İbo Show'da türkü ve arabesk gecesi: Cengiz İmren, Songül Karlı, Sinan Zorbey, Ümit Yaşar, Sakiler ve Ozan Akbaba konuk oluyor - 4

Arabesk müziğinin güçlü yorumcularından Sinan Zorbey, "Canım Dediklerim" performansı ile Tatlıses'e duygu dolu anlar yaşatacak. 22 yıl sonra İbo Show’a konuk olan Zorbey’in değişimine inanamayacaksınız.


İbo Show'da türkü ve arabesk gecesi: Cengiz İmren, Songül Karlı, Sinan Zorbey, Ümit Yaşar, Sakiler ve Ozan Akbaba konuk oluyor - 5

Söylediği türkülerle kulakların pasını silen sevilen sanatçı ve sunucu Songül Karlı’dan özel hayatına dair samimi itiraflar da İbo Show’da olacak.

İbo Show'da türkü ve arabesk gecesi: Cengiz İmren, Songül Karlı, Sinan Zorbey, Ümit Yaşar, Sakiler ve Ozan Akbaba konuk oluyor - 6
İbo Show'da türkü ve arabesk gecesi: Cengiz İmren, Songül Karlı, Sinan Zorbey, Ümit Yaşar, Sakiler ve Ozan Akbaba konuk oluyor - 7
İbo Show'da türkü ve arabesk gecesi: Cengiz İmren, Songül Karlı, Sinan Zorbey, Ümit Yaşar, Sakiler ve Ozan Akbaba konuk oluyor - 8
İbo Show'da türkü ve arabesk gecesi: Cengiz İmren, Songül Karlı, Sinan Zorbey, Ümit Yaşar, Sakiler ve Ozan Akbaba konuk oluyor - 9
İbo Show'da türkü ve arabesk gecesi: Cengiz İmren, Songül Karlı, Sinan Zorbey, Ümit Yaşar, Sakiler ve Ozan Akbaba konuk oluyor - 10
İbo Show'da türkü ve arabesk gecesi: Cengiz İmren, Songül Karlı, Sinan Zorbey, Ümit Yaşar, Sakiler ve Ozan Akbaba konuk oluyor - 11

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