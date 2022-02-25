İbo Show'da türkü ve arabesk gecesi: Cengiz İmren, Songül Karlı, Sinan Zorbey, Ümit Yaşar, Sakiler ve Ozan Akbaba konuk oluyor

Yapımcılığını Poll Production ve Global Medya’nın üstlendiği; her hafta birbirinden ünlü isimlerin ağırlandığı programda, unutulmaz bir gece yaşanacak. Seyircisine muhteşem konuklarıyla keyif dolu bir gece yaşatmaya hazırlanan ‘İbo Show’; uzun yıllar sonra yeni albümüyle tekrar sevenleriyle buluşan Cengiz İmren, Türk Halk Müziğinin sevilen sesi Songül Karlı, arabesk-fantezi müziğinin güçlü yorumcularından Sinan Zorbey, sevilen şarkıları ve eşsiz yorumuyla Ümit Yaşar, son dönemlerin parlayan grubu Sakiler, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin İlyas’ı Ozan Akbaba ve renkli sohbetiyle Şafak Sezer ile pazar gecesine damgasını vuracak.





