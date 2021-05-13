İbo Show'dan özel bölüm

Star’da yayınlanan ve her Cumartesi seyircisini ekran başına kilitleyen İbo Show, bayramın üçüncü günü ‘Özel Bölüm’ ile ekrana gelecek.

13.05.2021 - 11:06

İbo Show'dan özel bölüm - 1
Yayınlandığı günden beri Cumartesi akşamlarının vazgeçilmezi olan İbo Show geçmiş bölümlerden hazırlanan ve en unutulmaz sahnelerin yer aldığı Özel Bölüm ile seyirciyi ekran başına kilitleyecek.


İbo Show'dan özel bölüm - 2
Yapımcılığını Poll Production ve Global Medya’nın üstlendiği; her hafta birbirinden ünlü isimlerin ağırlandığı ‘İbo Show’ bu hafta müzik ve eğlenceye doyacağınız keyif dolu bir geceye imza atacak.

İbo Show'dan özel bölüm - 3
İbo Show Özel Bölüm ile 15 Mayıs Cumartesi, saat 20.00’de Star’da...

İbo Show'dan özel bölüm - 4
İbo Show'dan özel bölüm - 5
İbo Show'dan özel bölüm - 6
İbo Show'dan özel bölüm - 7
İbo Show'dan özel bölüm - 8
İbo Show'dan özel bölüm - 9
İbo Show'dan özel bölüm - 10
İbo Show'dan özel bölüm - 11

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