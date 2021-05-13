İbo Show'dan özel bölüm

Star’da yayınlanan ve her Cumartesi seyircisini ekran başına kilitleyen İbo Show, bayramın üçüncü günü ‘Özel Bölüm’ ile ekrana gelecek. Yayınlandığı günden beri Cumartesi akşamlarının vazgeçilmezi olan İbo Show geçmiş bölümlerden hazırlanan ve en unutulmaz sahnelerin yer aldığı Özel Bölüm ile seyirciyi ekran başına kilitleyecek. Yapımcılığını Poll Production ve Global Medya’nın üstlendiği; her hafta birbirinden ünlü isimlerin ağırlandığı ‘İbo Show’ bu hafta müzik ve eğlenceye doyacağınız keyif dolu bir geceye imza atacak. İbo Show Özel Bölüm ile 15 Mayıs Cumartesi, saat 20.00’de Star’da...