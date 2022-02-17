İbo Show'un yeni bölüm konukları belli oldu

Star ekranlarının vazgeçilmez eğlence programı İbo Show, yeni bölümüyle pazar günü ekrana geliyor. İbo Show’un bu haftaki konukları arasında Cansever, Berdan Mardini, Kader ve Günel yer alıyor. Aynı zamanda keyifli sohbetiyle Şafak Sezer ve özel danslarıyla Oryantal Didem de programa katılarak unutulmaz bir geceye imza atacak.

Haberler 17.02.2022 - 14:21

İbo Show'un yeni bölüm konukları belli oldu - 1

Yapımcılığını Poll Production ve Global Medya’nın üstlendiği; her hafta birbirinden ünlü isimlerin ağırlandığı 'da 20 Şubat Pazar günü unutulmaz bir gece yaşanacak. Seyircisine muhteşem konuklarıyla keyif dolu bir gece yaşatmaya hazırlanan İbo Show Cansever, Berdan Mardini, Kader ve Günel ile pazar gecesine damgasını vuracak. 

İbo Show'un yeni bölüm konukları belli oldu - 2

Aynı zamanda keyifli sohbetiyle Şafak Sezer ve özel danslarıyla Oryantal Didem de programa renk katacak.

İbo Show'un yeni bölüm konukları belli oldu - 3

BERDAN MARDİNİ YENİ AŞKINI İLK KEZ İBO SHOW'DA İTİRAF EDİYOR

Program konuklarından Berdan Mardini, söyleyeceği türkülerle bol halaylı bir gece yaşatacak. Aynı zamanda yaşadığı olaylı boşanma sonrasında adı şarkıcı komşusu Morena Taraku ile anılan türkücü, ilk kez İbo Show'da aşkını itiraf edecek.

İbo Show'un yeni bölüm konukları belli oldu - 4

AZERİ KIZI GÜNEL, İBO SHOW'U SALLAYACAK

13 yaşında İbrahim Tatlıses tarafından keşfedilen Günel Zeynalova, 36 yaşında yeniden İmparator’un karşısına geçecek. En sevilen şarkılarını İbo Show’da söyleyecek olan Günel, keyif dolu anlar yaşatacak.

İbo Show'un yeni bölüm konukları belli oldu - 5

KADER, FENOMEN ŞARKISI 'ADAMIM'I SÖYLEYECEK

Yıllar sonra sosyal medyada gündem olan şarkısı 'Adamım' ile çok konuşulan Kader, İbo Show'un konukları arasında. Özlenen ve en çok beğenilen şarkılarını da seslendirecek olan Kader, sohbetiyle geceye damgasını vuracak.

İbo Show'un yeni bölüm konukları belli oldu - 6

CANSEVER’DEN İBRAHİM TATLISES İTİRAFI

Program konukları arasında yer alan Cansever’in İbrahim Tatlıses hakkındaki itirafı çok konuşulacak. Sevilen şarkılarını İbo Show’da seslendirecek olan Cansever, Şafak Sezer ile yapacağı sürpriz dansıyla da adından söz ettirecek.

İbo Show'un yeni bölüm konukları belli oldu - 7

İbo Show, 32. bölümüyle 20 Şubat Pazar, saat 20.00’de Star’da.

İbo Show'un yeni bölüm konukları belli oldu - 8
İbo Show'un yeni bölüm konukları belli oldu - 9
İbo Show'un yeni bölüm konukları belli oldu - 10

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