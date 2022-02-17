İbo Show'un yeni bölüm konukları belli oldu

KADER, FENOMEN ŞARKISI 'ADAMIM'I SÖYLEYECEK

Yıllar sonra sosyal medyada gündem olan şarkısı 'Adamım' ile çok konuşulan Kader, İbo Show'un konukları arasında. Özlenen ve en çok beğenilen şarkılarını da seslendirecek olan Kader, sohbetiyle geceye damgasını vuracak.