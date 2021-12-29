İbo Show'un yılbaşı konukları belli oldu: Gülben Ergen, Serdar Ortaç, Ümit Besen, İrem Derici, Ceylan, Mahmut Tuncer, İdo Tatlıses ve Şafak Sezer

Haberler 29.12.2021 - 12:13
Yapımcılığını Poll Production ve Global Medya’nın üstlendiği İbo Show, çok özel bir bölümle yeni yılı karşılayacak. Milyonların beğenisini kazanan ünlü sanatçılar, Star ekranında unutulmaz bir yılbaşı gecesinde buluşacak.
Bu çok özel programın konukları ise; Gülben Ergen, Serdar Ortaç, Ümit Besen, İrem Derici, Ceylan, Mahmut Tuncer, İdo Tatlıses ve Şafak Sezer olacak.
Aynı zamanda Oryantal Didem’de bu çok özel gecede dans performansıyla renk katacak. Yeni yıl coşkusunun yaşanacağı İbo Show Yılbaşı özel programı, müziğin ve eğlencenin tek adresi olacak.
İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses, canlı performansıyla ilk kez babasının programına konuk olacak. Babası İbrahim Tatlıses’in tahtına göz diken İdo, Şafak Sezer ile yaptığı büyük sürprizle herkesi şaşkına çevirecek.
İBO SHOW'DA ÇOK KONUŞULACAK İTİRAFLAR
Birbirinden renkli dakikaların yaşandığı programda müzik ve eğlence eksik olamayacak. İdo Tatlıses ve İrem Derici'nin özel hayatlarına dair yaptıkları itirafların da yer alacağı İbo Show Yılbaşı, milyonları ekran başına kilitleyecek.
İbo Show Yılbaşı, 31 Aralık Cuma saat 20.00’da Star’da...
İşte özel bölümden diğer kareler...