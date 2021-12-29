İbo Show'un yılbaşı konukları belli oldu: Gülben Ergen, Serdar Ortaç, Ümit Besen, İrem Derici, Ceylan, Mahmut Tuncer, İdo Tatlıses ve Şafak Sezer

İBO SHOW'DA ÇOK KONUŞULACAK İTİRAFLAR



Birbirinden renkli dakikaların yaşandığı programda müzik ve eğlence eksik olamayacak. İdo Tatlıses ve İrem Derici'nin özel hayatlarına dair yaptıkları itirafların da yer alacağı İbo Show Yılbaşı, milyonları ekran başına kilitleyecek.





