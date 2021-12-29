İbo Show'un yılbaşı konukları belli oldu: Gülben Ergen, Serdar Ortaç, Ümit Besen, İrem Derici, Ceylan, Mahmut Tuncer, İdo Tatlıses ve Şafak Sezer

Star, yılbaşına çok özel bir programla girmeye hazırlanıyor. Milyonları ekran başına kilitleyen İbo Show, yılbaşında çok özel ünlü isimleri evlerinize konuk edecek. Unutulmaz şarkılarla, eğlence ve kahkahanın eksik olmayacağı İbo Show Yılbaşı’na Gülben Ergen, Serdar Ortaç, Ümit Besen, İrem Derici, Ceylan, Mahmut Tuncer, İdo Tatlıses ve Şafak Sezer katılacak.

Haberler 29.12.2021 - 12:13

İbo Show'un yılbaşı konukları belli oldu: Gülben Ergen, Serdar Ortaç, Ümit Besen, İrem Derici, Ceylan, Mahmut Tuncer, İdo Tatlıses ve Şafak Sezer - 1

Yapımcılığını Poll Production ve Global Medya’nın üstlendiği , çok özel bir bölümle yeni yılı karşılayacak. Milyonların beğenisini kazanan ünlü sanatçılar, Star ekranında unutulmaz bir yılbaşı gecesinde buluşacak.


İbo Show'un yılbaşı konukları belli oldu: Gülben Ergen, Serdar Ortaç, Ümit Besen, İrem Derici, Ceylan, Mahmut Tuncer, İdo Tatlıses ve Şafak Sezer - 2

Bu çok özel programın konukları ise; Gülben Ergen, Serdar Ortaç, Ümit Besen, İrem Derici, Ceylan, Mahmut Tuncer, İdo Tatlıses ve Şafak Sezer olacak.


İbo Show'un yılbaşı konukları belli oldu: Gülben Ergen, Serdar Ortaç, Ümit Besen, İrem Derici, Ceylan, Mahmut Tuncer, İdo Tatlıses ve Şafak Sezer - 3

Aynı zamanda Oryantal Didem’de bu çok özel gecede dans performansıyla renk katacak. Yeni yıl coşkusunun yaşanacağı İbo Show Yılbaşı özel programı, müziğin ve eğlencenin tek adresi olacak.

İbo Show'un yılbaşı konukları belli oldu: Gülben Ergen, Serdar Ortaç, Ümit Besen, İrem Derici, Ceylan, Mahmut Tuncer, İdo Tatlıses ve Şafak Sezer - 4

'in oğlu İdo Tatlıses, canlı performansıyla ilk kez babasının programına konuk olacak. Babası İbrahim Tatlıses’in tahtına göz diken İdo, Şafak Sezer ile yaptığı büyük sürprizle herkesi şaşkına çevirecek.

İbo Show'un yılbaşı konukları belli oldu: Gülben Ergen, Serdar Ortaç, Ümit Besen, İrem Derici, Ceylan, Mahmut Tuncer, İdo Tatlıses ve Şafak Sezer - 5

İBO SHOW'DA ÇOK KONUŞULACAK İTİRAFLAR

Birbirinden renkli dakikaların yaşandığı programda müzik ve eğlence eksik olamayacak. İdo Tatlıses ve İrem Derici'nin özel hayatlarına dair yaptıkları itirafların da yer alacağı İbo Show Yılbaşı, milyonları ekran başına kilitleyecek.


İbo Show'un yılbaşı konukları belli oldu: Gülben Ergen, Serdar Ortaç, Ümit Besen, İrem Derici, Ceylan, Mahmut Tuncer, İdo Tatlıses ve Şafak Sezer - 6

İbo Show Yılbaşı, 31 Aralık Cuma saat 20.00’da Star’da...

İşte özel bölümden diğer kareler...

İbo Show'un yılbaşı konukları belli oldu: Gülben Ergen, Serdar Ortaç, Ümit Besen, İrem Derici, Ceylan, Mahmut Tuncer, İdo Tatlıses ve Şafak Sezer - 7
İbo Show'un yılbaşı konukları belli oldu: Gülben Ergen, Serdar Ortaç, Ümit Besen, İrem Derici, Ceylan, Mahmut Tuncer, İdo Tatlıses ve Şafak Sezer - 8
İbo Show'un yılbaşı konukları belli oldu: Gülben Ergen, Serdar Ortaç, Ümit Besen, İrem Derici, Ceylan, Mahmut Tuncer, İdo Tatlıses ve Şafak Sezer - 9




İbo Show'un yılbaşı konukları belli oldu: Gülben Ergen, Serdar Ortaç, Ümit Besen, İrem Derici, Ceylan, Mahmut Tuncer, İdo Tatlıses ve Şafak Sezer - 10
İbo Show'un yılbaşı konukları belli oldu: Gülben Ergen, Serdar Ortaç, Ümit Besen, İrem Derici, Ceylan, Mahmut Tuncer, İdo Tatlıses ve Şafak Sezer - 11
İbo Show'un yılbaşı konukları belli oldu: Gülben Ergen, Serdar Ortaç, Ümit Besen, İrem Derici, Ceylan, Mahmut Tuncer, İdo Tatlıses ve Şafak Sezer - 12

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