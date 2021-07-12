İbrahim Büyükak'tan babalık paylaşımı: Yemedim, yedirdim!

12.07.2021 - 13:12
"AŞKIMIZ KAMERALARA YAKALANDI"
İbrahim Büyükak, geçtiğimiz günlerde de eşi Nurdan Beşen'in çektiği bu kareyi, "Aşkımız ilk kez kameralara yakalandı" notuyla yayınlamıştı.
DOĞUM HABERİNİ BÖYLE DUYURMUŞTU
İbrahim Büyükak, geçtiğimiz günlerde eşinin doğum haberini ise "Oğlumuz 'Aslan Oktay' dünyaya geldi. Kendisinin de, annesinin de sağlığı iyi çok şükür. Güzel dilekleriniz için hepinize çok teşekkür ederiz. Canımız oğlumuz seni çok seviyoruz" sözleriyle duyurmuştu.
"OĞLUMUZLA İLK SELFIE'MİZ"
İkili, bebeklerinin cinsiyetini de Instagram'dan açıklamış ve "Oğlumuzla ilk selfie'miz..." sözlerini paylaşmıştı.