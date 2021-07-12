İbrahim Büyükak'tan babalık paylaşımı: Yemedim, yedirdim!

Nurdan Beşen ile evli olan oyuncu İbrahim Büyükak, 14 gün önce dünyaya gelen oğlu Aslan Oktay'la ilgili esprili bir paylaşımda bulunarak, bebeğiyle çekilen fotoğrafına, "Yemedim, yedirdim!" notunu yazdı.

12.07.2021 - 13:12

İbrahim Büyükak'tan babalık paylaşımı: Yemedim, yedirdim! - 1
Ünlü oyuncu İbrahim Büyükak, 2018 yılında çocukluk aşkı Nurdan Beşen ile nikah masasına oturmuştu. Çift, 14 gün önce oğulları Aslan Oktay'ı kucaklarına almıştı.
İbrahim Büyükak'tan babalık paylaşımı: Yemedim, yedirdim! - 2
Instagram hesabını aktif kullanan Büyükak, oğluna biberonla süt içirirken çekilen fotoğrafını, "Yemedim, yedirdim!" notuyla yayınladı. 37 yaşındaki oyuncunun espirili paylaşımı, kısa sürede takipçilerinden yoğun ilgi gördü.
İbrahim Büyükak'tan babalık paylaşımı: Yemedim, yedirdim! - 3

"AŞKIMIZ KAMERALARA YAKALANDI"

İbrahim Büyükak, geçtiğimiz günlerde de eşi Nurdan Beşen'in çektiği bu kareyi, "Aşkımız ilk kez kameralara yakalandı" notuyla yayınlamıştı.

İbrahim Büyükak'tan babalık paylaşımı: Yemedim, yedirdim! - 4
Daha sonra esprili bir paylaşımda bulunan ünlü oyuncu, Aslan Oktay ile hastane odasında verdiği pozda da "Bebeği biraz fazla mı sahiplenmişim?" ifadelerini kullanmıştı.
İbrahim Büyükak'tan babalık paylaşımı: Yemedim, yedirdim! - 5

DOĞUM HABERİNİ BÖYLE DUYURMUŞTU

İbrahim Büyükak, geçtiğimiz günlerde eşinin doğum haberini ise "Oğlumuz 'Aslan Oktay' dünyaya geldi. Kendisinin de, annesinin de sağlığı iyi çok şükür. Güzel dilekleriniz için hepinize çok teşekkür ederiz. Canımız oğlumuz seni çok seviyoruz" sözleriyle duyurmuştu.

İbrahim Büyükak'tan babalık paylaşımı: Yemedim, yedirdim! - 6

"OĞLUMUZLA İLK SELFIE'MİZ"

İkili, bebeklerinin cinsiyetini de Instagram'dan açıklamış ve "Oğlumuzla ilk selfie'miz..." sözlerini paylaşmıştı.

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