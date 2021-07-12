İbrahim Büyükak'tan babalık paylaşımı: Yemedim, yedirdim!

DOĞUM HABERİNİ BÖYLE DUYURMUŞTU

İbrahim Büyükak, geçtiğimiz günlerde eşinin doğum haberini ise "Oğlumuz 'Aslan Oktay' dünyaya geldi. Kendisinin de, annesinin de sağlığı iyi çok şükür. Güzel dilekleriniz için hepinize çok teşekkür ederiz. Canımız oğlumuz seni çok seviyoruz" sözleriyle duyurmuştu.