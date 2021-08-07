İbrahim Çelikkol: Acıda da sevinçte de beraberiz

Milas'ta yangın söndürme çalışmalarına katılan ve hortumla alevlerin içine giren oyuncu İbrahim Çelikkol, "Acıda da sevinçte de beraberiz! Bizlere birlik, beraberlik ne demek hatırlatan herkesten Allah razı olsun! İyi ki varsınız..." açıklamasında bulundu.

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07.08.2021 - 10:47

Oyuncu İbrahim Çelikkol, üç gün önce Milas Ören'deki termik santrale doğru ilerleyen yangını söndürmek için çalışmalara gönüllü olarak katılmıştı. Ön safhalarda hortum taşıyarak, alevlerin içine dalan Çelikkol, günler sonra açıklama yaptı.







Sosyal medyadan duygusal bir mesaj yayınlayan 39 yaşındaki oyuncu, "Alevlerin karşısında çınar gibi duran kadınlar, aslan gibi delikanlılar, efsanevi yaşlılar, deli yürekli adamlar... 'Tek bir ağaç, bin canlı!' diyerek canla başla hayatlarını hiçe sayarak savaşan itfaiye, zabıta, polis ve asker tüm kardeşlerimle birlikte mücadele vermekten gururluyum" dedi.







Çelikkol, ayrıca Marmaris'te çıkan orman yangınında itfaiye ekiplerine su taşırken hayatını kaybeden Şahin Akdemir'i de unutmadı.







Çelikkol sözlerini şöyle sürdürdü: "Ortak sevdamızın, ortak savaşında ormanların her karışına fedakarlık ve kahramanlık destanı bırakan gerçek kahramanlar... 80 milyon kişiye 'İyi ki varsın!' dedirten bu büyük yangın mücadelesinin kahramanlarından Şahin'i ve bu uğurda yaşamını yitirmiş tüm kardeşlerimiz, sizleri unutmayacağız Bu mücadelede bulunan bütün cesur yürekle selam olsun..."







"Acıda da sevinçte de beraberiz!" diyen ünlü oyuncu, mesajını, "Bizlere birlik, beraberlik ne demek hatırlatan herkesten Allah razı olsun! İyi ki varsınız..." diye konuştu.

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