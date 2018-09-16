İbrahim Çelikkol'un çiftlik hayatı

Su sporları ve doğa tutkusuyla bilinen oyuncu İbrahim Çelikkol İzmit’teki çiftliğinin yanındaki araziyi de satın aldı. Çelikkol çiftlik hayatından kareleri sosyal medyadan da yayınladı.
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Son olarak Birce Akalay ile başrolde olduğu Siyah Beyaz Aşk'ta rol alan İbrahim Çelikkol çiftliğini büyüttü.
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36 yaşındaki oyuncu, İzmit’teki çiftliğinin yanındaki araziyi de satın aldı.
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Sörf tutkusuyla
bilinen Çelikkol, araziye yaptıracakları için kış gelmeden kolları sıvadı.
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Köy hayatını çok sevdiğini her fırsatta dostlarına söyleyen Çelikkol, boş günlerinde arazideki inşaatla da ilgileniyor.
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Çelikkol çiftlik hayatından kareleri sosyal medya hesabından yayınlamayı da ihmal etmiyor.
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Çelikkol, çiftlik hayatında zaman zaman yanında olan eşi Mihre Mutlu
ile romantik kareler de veriyor.