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İbrahim Çelikkol'un çiftlik hayatı

Su sporları ve doğa tutkusuyla bilinen oyuncu İbrahim Çelikkol İzmit’teki çiftliğinin yanındaki araziyi de satın aldı. Çelikkol çiftlik hayatından kareleri sosyal medyadan da yayınladı.

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    Son olarak Birce Akalay ile başrolde olduğu Siyah Beyaz Aşk'ta rol alan İbrahim Çelikkol çiftliğini büyüttü.
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    36 yaşındaki oyuncu, İzmit’teki çiftliğinin yanındaki araziyi de satın aldı.
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    Sörf tutkusuyla bilinen Çelikkol, araziye yaptıracakları için kış gelmeden kolları sıvadı.
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    Köy hayatını çok sevdiğini her fırsatta dostlarına söyleyen Çelikkol, boş günlerinde arazideki inşaatla da ilgileniyor.
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    Çelikkol çiftlik hayatından kareleri sosyal medya hesabından yayınlamayı da ihmal etmiyor.
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    Çelikkol, çiftlik hayatında zaman zaman yanında olan eşi Mihre Mutlu ile romantik kareler de veriyor.
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