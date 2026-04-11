İbrahim Tatlıses ameliyata alındı

7 Nisan Salı gününden beri hastanede tedavi altında olan İbrahim Tatlıses 'in safra kesesi kaynaklı bakteriyel bir enfeksiyon olan kolesistit (safra kesesi iltihabı) tanısı ile antibiyotik tedavisi gördüğü açıklandı.

Tüm çocuklarının ve yakınlarının hastaneye koştuğu İbrahim Tatlıses, "Gel Konuşalım" programına yolladığı ses kaydında “Süperim… Yoğun bakımdayım ama süperim” ifadelerini kullandı.

AMELİYATA ALINDI

Hayranlarını korkutan 74 yaşındaki ünlü sanatçıdan yeni haber geldi. Tatlıses'in bu sabah safra kesesi ameliyatına alındığı öğrenildi.