İbrahim Tatlıses ameliyata alındı
11.04.2026 12:44
NTV - Haber Merkezi
Birkaç gündür safra kesesi problemi sebebiyle hastanede tedavi altında olan ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses'ten haber var. 74 yaşındaki Tatlıses, ameliyata alındı.
Birkaç gün önce evinde fenalaşarak ambulansla hastaneye kaldırılan İbrahim Tatlıses'in bakteriyel bir enfeksiyon nedeniyle tedavisine başlandığını ve genel durumunun iyi olduğu söylendi. İmparator lakaplı ünlü sanatçının tedbir amaçlı yoğun bakımda olduğu bilgisi de paylaşıldı.
"YOĞUN BAKIMDAYIM AMA SÜPERİM"
7 Nisan Salı gününden beri hastanede tedavi altında olan İbrahim Tatlıses'in safra kesesi kaynaklı bakteriyel bir enfeksiyon olan kolesistit (safra kesesi iltihabı) tanısı ile antibiyotik tedavisi gördüğü açıklandı.
Tüm çocuklarının ve yakınlarının hastaneye koştuğu İbrahim Tatlıses, "Gel Konuşalım" programına yolladığı ses kaydında “Süperim… Yoğun bakımdayım ama süperim” ifadelerini kullandı.
AMELİYATA ALINDI
Hayranlarını korkutan 74 yaşındaki ünlü sanatçıdan yeni haber geldi. Tatlıses'in bu sabah safra kesesi ameliyatına alındığı öğrenildi.
TÜM ÇOCUKLARIYLA GÖRÜŞTÜ
Öte yandan hastanede tüm çocuklarıyla görüşen İbrahim Tatlıses, küs olduğu çocukları Dilan Çıtak ile Ahmet Tatlıses'i de yanına çağırmıştı. Baba oğulun görüşmede hıçkıra hıçkıra ağladıkları hatta Ahmet Tatlıses'in tansiyonunun yükseldiği ortaya çıkmıştı.
Basın mensuplarına hastane önünde açıklama yapan Ahmet Tatlıses, "Duygusal anlar, babanız orada yatıyor sonuçta. Bu bütün evlatları için geçerli" diye aktarmıştı.
"AHMET'İ SEVMİYORUM, HAKKIMI HELAL ETMİYORUM"
Ancak İbrahim Tatlıses, aralarındaki buzların erimediğini ifade etti. Ünlü sanatçı, “Ahmet (Tatlıses) yatsın kalksın Tuğçe'ye (asistanı) dua etsin. Kızım Zübeyde Melek ile Tuğçe olmasa Dilan ile Ahmet'i hastane odasına almazdım” dedi.
Tatlıses, oğlu Ahmet Tatlıses içinse "Ahmet'i sevmiyorum, sevmeyeceğim. Hakkımı da helal etmeyeceğim. Ahmet, benim düşman olduğum insanlarla oturuyor” ifadelerini kullandı.